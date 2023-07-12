Zam geldi, ama birazcık az geldi. Biliyorum şimdi bana kızanlarınız oldu: “Hoca ağzından yel alsın, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin?”

Ben aksine gelen zamlara “Burada kalırsa iyidir… Haydi, yine yaşadık” diyorum. Yarın yeni zam dalgası gelince bu günü arayacağız, bu zamlar az değilse yenisinin gelmemesi lazım.

Zamlar durmuyor, durmayacak, iğneden ipliğe zam, bunu biz istedik.

Ben seçimler öncesi zamların yağmur gibi yağacağını anlamıştım.

“Nerden mi anladım?”

Seçimler öncesi Gabar’da çok petrol bulduk. Yetmedi Karadeniz’den adeta gaz fışkırdı. Hatta Rus gazını üstelik borcunu erteleyerek, “Karadeniz Gazı” diye bedava dağıtmamızdan anlamıştım.

Büyük kentlerin kıyı mahallelerinde, kömür, makarna ve nohudun bedava dağıtılmasının seçim sonrası zam olarak döneceğini anlamayacak ne var?

Arabaların pahalanacağını vergisi de dâhil, İtalya’dan getirilen TOGG arabaların şehir şehir dolaştırılmasından anlamıştım. Şimdi nerede o yerli ve milli TOGG‘lar.

Yirmi yıldır, petrol bulduk diyorlarsa petrole, gaz bulduk diyorlarsa gaza zam geleceğini artık öğrendik. Bulmasalar daha kârdayız sanırım.

Ne demişti Mehmet Akif; “Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.”

O devirler geçti Rahmetli Akif. Şimdi gelenin keyfi için geçmişi yermek moda, İzninizle ben de bugün yeni iktidara biraz yağcılık yapacağım, modaya uyacağım. Zamlar konusunda yeni iktidarın bir suçu yok. Zira ekonomiyi batıran, halkı soğana, patatese muhtaç eden, belini kıran, doları 30 liraya dayayan eski iktidardır. Yeni iktidar eskisinden enkaz devraldı ve masum. Henüz daha kırkı bile çıkmadı, el insaf.

Yeni iktidar enkazı kaldırmak için zam yapmasın, elde avuçta ne varsa satıp savurmasın da ne yapsın? Eski iktidar kül ufak etmişti, yeni iktidar tozu dumana katacak.

Yakıcı soru şudur: “Rahatlayacak mıyız? Huzur ve mutluluğa erecek miyiz? Avrupa bizi kıskanacak mı? Ay’a sert iniş yapacak mıyız?”

Bu denklemin şaşmayan bir göstergesi var. Enkaz devreden eski iktidarda da, enkazı onarmaya çalışan yeni iktidarda da daima altta kalan ve tokatlanan halk oluyor. Aksine saray ve çevresi hep ayakta, hep karda, hep hacı yatmaz gibi dimdik.

Yanıt da denklem de ortada; NAS ekonomisi=Siyasal İslam= Sonuç ve bu günkü tablo.

Zam geldi, zam gelecek, bundan sonra tam gelecek, ardı arkası kesilmeyecek, onun için “Zam az geldi burada kalsa iyidir” diyorum. Yarın bu günü de arayacağız ve bu daha zam dalgasının başlangıcı.