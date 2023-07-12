Dünkü yazımda Demokrat Parti ve Adnan Menderes Döneminin doğru anlatılmadığından söz etmiş; ülkemizin, Demokrat Parti iktidarıyla birlikte gerileme dönemine girdiğini; bugünlerin zeminini o günlerde atan DP İktidarının icraatlarını özetleyerek anlatmaya çalışmış idim.

Kaldığım yerden devam ediyorum.

* 08 Nisan 1956 Başbakan Adnan Menderes, muhalefeti, “SİYASİ SAPIKLIK, SAHTE İHTİLALCİLİK, İNKARCILIK, ADİ VE ALÇAK İFTİRACILIK, SAHTE HÜRRİYETÇİLİK VE TEDHİŞÇİLİK”LE SUÇLADI.

* 31 Mayıs 1956 CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, “Adım adım mutlakıyete gidiyoruz” dedi.

* 14 Haziran 1956: CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, TBMM’nin manevi şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapse ve 4 ay Bursa’da ikamete mahkûm oldu.

* 13 Ağustos 1956: Bakanlar Kurulunca ortaokullarda din dersi okutulmasına karar verildi.

* 28 Eylül 1956: MALİYE, PARASIZLIKTAN; İSTANBUL’DA HAZİNEYE AİT 10 BİN ARSA VE 500 BİNAYI SATIŞA ÇIKARDI.

* 11 Mayıs 1957: Gazeteci Nusret Safa Coşkun ve Rıfat Ekinci birer yıl hapse mahkûm oldular.

* 19 Mayıs 1957: Menderes, Kayseri’de halka yaptığı açıklamada; “DP’nin iktidarda olduğu yedi yıl içinde, 15.000 YENİ CAMİ İNŞA ETTİK…” dedi.

* 02 Temmuz 1957: CMP Genel Başkanı ve Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı tutuklandı.

* 06 Temmuz 1957: Hükümet, İstanbul Gazeteciler Sendikası’nı bir süre için kapattı.

* 20 Ekim 1957: Menderes Adana’da yaptığı seçim konuşmasında “İSTANBUL’U İKİNCİ BİR MEKKE, EYÜP SULTAN CAMİİNİ DE İKİNCİ BİR KÂBE YAPACAĞIZ” DEDİ.

* 27 Ekim 1957: GENEL SEÇİMLER YAPILDI.

Oyların %47,9’unu alan DP 424, %41,1’ini alan CHP: 178. Toplam 610 milletvekili seçildi.

* 27 Ekim 1957: Seçim sonuçları tartışmalara neden oldu. En vahim olaylar Gaziantep’te yaşandı, seçimi ilkönce CHP’nin kazandığı ilan edildi, sonra bu karar değiştirildi. Bu olayın yarattığı tepkiler üzerine, kentin üstünde askeri uçaklar uçuruldu.

* 29 Ekim 1957: Seçim günü Mersin’de bir CHP’linin öldürülmesi olayına yayın yasağı konuldu.

* 01 Kasım 1957: Yeni meclisin toplanacağı gün; halkın tepkisinden çekinen iktidar, başta meclisin çevresi olmak üzere, kentin tüm önemli noktalarına askerî birlikler yerleştirdi.

10 Mart 1958: DEMOKRAT PARTİ ÖRGÜTLERİNİN RAMAZAN AYI BOYUNCA CAMİLERDE DÜZENLEDİĞİ MEVLİTLERİN, PROPAGANDA AMACIYLA DEVLET RADYOSUNDAN NAKLEN YAYINI UYGULAMASI BAŞLATILDI.

* 30 Nisan 1958: Et sıkıntısını gidermek için Yeni Zelanda’dan koyun eti dışalımı yapıldı.

* 19 Temmuz 1958: Nükleer silah taşıyan ABD uçakları, İncirlik Üssü’ne indi.

* 02 Ağustos 1958: IMF önerisiyle, Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapıldı. 1 dolar 2,80 TL’den 9 TL’ye çıkarıldı. Devalüasyon oranı yüzde 221 oldu.

* 04 Ağustos 1958: IMF’den ilk borç alındı. IMF Türkiye’ye 250 milyon dolar kredi verdi.

* 06 Eylül 1958: Başbakan Adnan Menderes, “İdam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya…” diyerek muhalefeti tehdit etti.

* 07 Eylül 1958: CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, “Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez” diyerek başbakana cevap verdi.

* 21 Eylül 1958: Başbakan Menderes, CHP’nin parti olmadığını, İsmet İnönü’nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi

* 22 Eylül 1958: İnönü, “Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanının gücü yetmeyecektir” şeklinde cevap verdi.

* 12 Ekim 1958: Başbakan Adnan Menderes, yurttaşlara muhalefetin kin ve husumet cephesine karşı bir “Vatan Cephesi” kurmaları çağrısında bulundu. Vatan Cephesine katılanların ismi saatlerce radyolarda okunurdu.

* 19 Ekim 1958: Başbakan Menderes, Said-i Nursî’nin yaşadığı Emirdağ’da Nurcular tarafından hilafet ve saltanatı temsil eden iki tuğralı, yeşil bayrak açılarak karşılandı. Menderes Risale-i Nurların ilk kez serbestçe basılması için talimat verdi ve kâğıt tahsisi yaptı.

* 30 Kasım 1958: DP hükümeti Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ilk sekiz yıllık hükümet dönemi içerisinde, 811 gazeteciye, toplam 57 yıl hapis cezası verilmiş olduğunu açıkladı.

* 20 Şubat 1959: Uçak kazasından kurtulmuş olması nedeniyle taraftarları arasında adeta EVLİYA MERTEBESİNDE kabul edilen Menderes Eyüp Sultan’a gitti, yanında büyük bir kalabalıkla türbede dua etti, dağıtılmak üzere resimler çektirdi.

* 02 Mart 1959: Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Eyüp Sultan Cami’sinin avlusunda büyük bir iftar yemeği verdi.

* 30 Nisan 1959: İsmet İnönü’nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. İnönü’nün Kurtuluş Savaşı’nda karargâh olarak kullandığı evi ziyaret etmesi, Uşak Valisi tarafından önlenmek istendi. Valinin bu yasadışı buyruğunu kabul etmeyen Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı aynı gün görevden alındılar. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

* 07 Kasım 1959: CMP lideri Osman Bölükbaşı 10 ay hapse mahkûm oldu.23 Ekim 1960 DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA OKUMA YAZMA BİLENLER YÜZDE 41’DEN YÜZDE 39’A DÜŞTÜ.

* 05 Ocak 1960: Mersin’e gitmekte olan Menderes’in önüne Tarsus’ta elinde kasap bıçağı olan Ali Bayat adlı bir şahıs çıktı ve BACAKLARININ ARASINA SIKIŞTIRMIŞ OLDUĞU BEŞ YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖSTEREREK “UÇAK KAZASINDAN KURTULDUĞUNUZ İÇİN OĞLUMU SİZE KURBAN EDECEĞİM” dedi, son anda engellendi.

* 05 Ocak 1960: Said-i Nursî doğu illeri valilerine bir mektup yazdı: Şark bölgesinde komünistliği 60 bin Nursî sayesinde önlemekteyim. Nasıl ki Arapça ezan okutturduk ve bu sayede Müslümanları Demokrat Parti cephesinde topladığımız malumunuzdur. Şimdi de dağıttığımız bu Risale-i Nurlarla komünizmle ve masonlukla savaşacağız.

* 12 Nisan 1960: DP Grubu yayımladığı bildiri ile CHP’yi silahlı ve tertipli ayaklanmalar hazırlamakla, bir kısım basını da bunu yalan ve çarpıtılmış haberlerle desteklemekle suçladı.

* 18 Nisan 1960: CHP’nin orduyla birlikte hareket ettiği ve bir ihtilal peşinde olduğunu düşünen Demokrat Parti, bu iddiaları araştırması için Tahkikat Komisyonu kurdu.

* 27 Nisan 1960: Meclis bünyesinde kurulan 15 üyeli Tahkikat Komisyonuna ek yetkiler veren kanun, uzun ve çetin tartışmalardan sonra kabul edildi.

* 27 Mayıs 1960: Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasıyla birlikte Demokrat Parti İktidarı son buldu.

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Demek ki neymiş?

Günümüz bozuk düzeninin temeli o günlerde atılmış.

Atatürk’ün kalkınma hamlesine o günlerde set vurulmuş.

Onun için yerlerde sürünüyor, Batı’ya el avuç açıyoruz.

Anlayın ve kabul edin artık.