Yeni bir yıla girerken, yeni yıl kartları gelir aklıma.

Çocukluğumuz hep bizimledir, nereye gitsek, hangi yaşta olursak olalım…

Bezen bir yağmur damlası hatırlatır, yüzümüze düşen arkasından gökkuşağı çıkacağına inandığımız…

Bazen bir kırmızı pabuç, bayramlarda yatağımızın başucunda.

Bazen pembe bir pamuk şekeri ,pamuk şekerci amcanın taze taze yapıp bize verdiği.

Bir elma şekeri bazen, değerine paha biçemediğimiz bakır rengi beş kuruşlar, on kuruşlar.

Telden taptığımız arabalar.

Çoraplardan yaptığımız bez bebekler.

Kızak yaptığımız naylon leğenler.

Ayşegül kitaplarının ultra gerçekçi illüstrasyon resimleri.

Çocukluğumun güzel günleri…

Ben hep güzel günleri anımsıyorum belki.

Elbette geçirdiğim travmalarım vardır arada, rahatsız eden…

Ama hep güzel anılar biriktirmişim.

Ama en çok mutlu kılan pırıl pırıl, ışıl ışıl yeni yıl kartları…

Yeni yıl kartları kırtasiyelerde boy gösterince hep bir heyecan dolardı içime,

Hele bir de kartlar eve postacı ile gelirse, kartlar benim olursa, değmeyin keyfime…

Yeni yıl ile gelecek yeni umutlar gibi.

En güzel, en becerikli cümleler kurmak, en anlamlı sözler yazmak isterim.

Belki çocukluğumdan gelen olgun halimle…

En yüksek tepelerine çıkıp dağların, tepesinden iyilik ve mutluluk düşünceleri yankılansın, çoğalsın diye…

Şu anda bile bu kelimeleri bulamadım, ama sizlere sağlık, huzur, mutluluk olsun.

Çocuklar ölmesin, insanlar üşümesin, gençler yok yere şehit olmasın.

Dünyadaki bütün savaşlar bitsin, silahlar toprağa gömülsün.

Haberler mutlulukla dolu olsun, gülmek olsun en güzel eylem.

Kulağına fısıldayacağın, her an "seni seviyorum" diye fısıldayacağın biri olsun yanınızda.

Hiç bir şey olmadan durduk yere hediye vereceğiniz, çiçek alacağınız birileri olsun, her daim çiçekler eksik olmasın vazonuzdan, gönül bahçenizden, solmasınlar.

Çocuklarınıza ve anne babanıza sarılamadığınız bir gün geçmesin.

Her anını yoğun yaşamanız dileğiyle…

Her nerde, nasıl çalışıyorsak , ne iş yapıyorsak aşkla yaptığımız bir işimiz olsun.

Bolluk bereket olsun, aşk olsun.

İyiler galip gelsin, kötüler yenik düşsün her yerde.

Sizi olduğunuz gibi kabul eden, ama yerinde durmanıza izin vermeyecek dostlarınız eksik olmasın.

Yeni yılda dilekleriniz gerçekleşsin ve etrafınız sevdiklerinizle çevrelensin.

Yeni yılınız kutlu olsun, pırıl pırıl, ışıl ışıl, aydınlık olsun, umut dolsun…Hayalleriniz, dilekleriniz gerçek olsun .

Ankara