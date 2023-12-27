Terör; siyasal, dinsel ya da ekonomik gerekçelerle, yıldırma veya her türlü şiddet içeren yolun kullanılması.

Ülkemiz yaklaşık 40 yıldır PKK terör örgütüne karşı uğraş veriyor. Sivil halktan, askere, polise kadar binlerce şehit verildi. Dün yine 12 şehidimizi toprağa verdik. Bedeli teröristlere kat be kat ödetildi. Sonu gelmez bir kan denizi sürüp gidiyor. Daha kötüsü bu akan kanın duracağına dönük, ufukta bir görüntünün olmaması. Soru çok açık ve net. Terör neden sonlandırılmıyor? Ya da sonlandırılamıyor. Bu sorunun yanıtını bulamadığımız sürece acılar sürüp gidecek.

Terör uzmanlarının yorumu şudur: “Hiçbir terör örgütü dış destek olmadan ayakta kalamaz”. Terör estirmek te, buna karşı mücadele de büyük maliyet gerektirir. Teröre karşı uğraş veren ülkemizin askeri, polisi, ordusu var. Bu kurumları besleyecek kaynakları var. Sonuçta biz bir devletiz. Peki, teröristlerin terör eylemlerini tasarımlayacak, silah, para, erzak verecek kaynakları nedir? Asıl buradaki dış destek nereden gelmektedir?

Artık köydeki Mehmet Amca da görüyor ki tüm terör örgütlerinin arkasında ABD var. Bu sadece PKK değil, aynı zamanda, Boko Haram’dan, IŞİD’e, El Kaide’ye, diğerlerine kadar hepsinin bir şekilde ABD ile ilişkisi var. ABD kimisini doğrudan, kimisini dolaylı el altından destekliyor.

Çekiç Güç dâhil ABD’nin PKK eylemlerine yardım ettiği biliniyor. O dönem Sabah Gazetesi yazarı Muammer Yaşar Bostancı’nın haberinde “Uçaklardan PKK’ya yardım malzemeleri atıldığı” bildiriliyordu. Sadece onunla kalınmadı ABD, her konumda Kuzey Irak ve Suriye konularında PKK’yı destekledi. Diğer bir destekçi ise, Kuzey Irak’taki Kürt yönetimidir. Aslında ve işin gerçeği biz güney bölgemizde ABD’nin eli, kolu, ayağı, piyonu ile mücadele ediyoruz. Görünen kutu, PKK’dır. Kutunun içindeki diğer kutuyu neden görmüyoruz?

Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. ABD kimin stratejik ortağı? Mevcut iktidar mensuplarımız öğünerek “ABD bizim stratejik ortağımız” demiyor mu?

ABD’nin bölgedeki hesabı nedir? Büyük İsrail ve İsrail’in kuzeyinde bir Kürt Devleti kurmak değil mi?

Bu projenin kısa adı nedir? Yanıt: BOP

Reis ne demişti? “Biz BOP eş başkanıyız”

BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ne anlama geliyor? Yanıt: Kuzeyde Kürt Devleti ve Büyük İsrail Devletinin kurulması değil mi?

Büyük İsrail yolunda Filistin’i kim işgal etti? İşgali hangi terör örgütü tetikledi? Biz bu terör örgütüne nasıl bakıyoruz?

Daha önce de yazmıştım; BOP projesi saat gibi işliyor.

Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı gibi karşılanan Barzani burada ne açıklamıştı? “Türkiye PKK’ya yönelik operasyon yapar da sınırlarımıza karışırsa, biz de Türkiye’yi karıştırırız”

ABD’ye karşı açığın varsa ve dik duramıyorsan hiçbir sorunu çözme olanağın yok. Bize ABD “Haşhaşı ekemezsiniz” dediğinde, rahmetli Bülent Ecevit’in yanıtı ”Topraklarımızda ne ekeceğimize biz karar veririz” olmuştu.

ABD’ye karşı dik durabiliyorsan eğer, yani açığın yoksa “Kapatıyorum İncirlik Üssünü, çıkıyorum stratejik ortaklıktan” deyin bakalım, nasıl geliyor terörün sonu. Bataklığı kurutmadan sivrisineklerin sonu gelmez. Yoksa daha çok şehitlerimize ağlarız. Başımız sağ olsun, ulusumuza Allah sabır versin.