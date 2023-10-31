Zorlu Manisa deplasmanında oynanan maç öncesinde “1 puana razı mısınız?” diye sorsalardı sanırım birçok kişi “Evet” derdi. Ama, beraberliğe rağmen bugün kaçan galibiyete üzülüyoruz. Üzülmekle yetinmeyenler Tahsin Hoca ve futbolcuları en ağır şekilde eleştiriyor.

Eyüpspor yenilgisinden sonra Tahsin Hoca Manisa’da ilk on birin yarısını değiştirerek sürpriz sayılabilecek bir kadro sahaya sürdü. Saygı duymak lazım. Neticede, o futbolcularla her gün birlikte olan kendisi. Hocanın rotasyonu büyük ölçüde tuttu diyebiliriz.

Maça iyi başlayan taraf Manisa ekibi oldu. Henüz ilk dakikalardan itibaren savunma arkasına adam kaçırmaya çalışmaları oyun planlarının ne olduğunu gösterdi. Bunda ısrar ettiler ve zaman zaman etkili de oldular. İlerleyen dakikalarda dengeyi sağlayan Çorum FK da orta sahada yaptığı pres ve baskılı oyunla karşılık vermeye çalıştı. Daha çok, ani ataklarla golü düşünen Çorum FK, golü 44.dakikada, korner organizasyonu sonucunda buldu. Bunun öncesinde, Ahmet Sağat’ın ofsayt diye iptal edilen golü vardı. Vardı derken, VAR niye, neye, kime göre VAR henüz anlayabilmiş değilim. Göz var izan var, buz gibi gol güme gitti. Demek ki sadece VAR yetmiyor, ciddi bir lobi de şart! Bu memlekette işler böyle yürüyor maalesef.

İkinci yarıda her şey Çorum FK’nın istediği gibi gidiyordu. Ta ki oyuncu değişikliklerine kadar. İki takımın yaptığı değişiklikler maçın kaderini tayin etti. Bu değişiklikler Manisa’yı ileri, Çorum FK’yı geriye götürdü. Çorum FK’nın 75’teki oyuncu değişiklikleri bence kırılma anıydı. Sağ bek Kerem’in sarı kartından dolayı oyundan alınmasından sonra o bölgeye Atakan Cangöz geçti. Atakan’ın sağ beke geçmesiyle orta sahadaki boşluk doldurulamadı. Atakan’ın sakatlanıp çıkması ve yerine Nalepa’nın sağ bek olarak oyuna girmesine de bir anlam veremedim. Nalepa’nın yerine Adem veya Süleyman tercih edilebilirdi. Bu noktada Tahsin Hoca’yı eleştirebiliriz. Her ne kadar Nalepa kendisi sağ bek oynamak istese de, Tahsin Hoca’nın buna müsaade etmemesi gerekirdi.

Kerim Frei ve Ballou Tabla gibi iki hareketli oyuncunun 77.dakikada oyuna girmesiyle Manisa FK’nın atakları sıklaştı. “Geliyorum” diyen gol 90+2’de Kerim Frei’nin asistinde, Jetmir Topalli’den geldi.

Beraberlik golünün üzüntüsünü yaşarken, 90+4’de Murat Yıldırım’ın golüyle yeniden öne geçtik. Tam “Bu iş bitti, kazandık” diye düşünüyorduk ki, 90+8’de Topalli ikinci golü attı. İşte bu golü iyi analiz etmek lazım. 65-70 metreden gelen topu nasıl alamaz stoperler! Sanırım, savunma ile ilgili sezon başındaki endişelerim yersiz değil. Savunmamız güven vermiyor, temaslı oynayamıyorlar. Hem Ologo’nun, hem de Zargo Toure’nin Salih Zafer’den, Emre Öztürk’ten “ten” farkı dışında bir farklarının olmadığını görüyoruz.

Yazımın başında da ifade ettiğim gibi, beraberliğe kimsenin hayır demeyeceği maçta son golü son dakikada yemek üzdü. Ama 1 puan iyi sonuç. Tabii, gerekli dersleri de çıkartmak şart.

Eleştirilerle ilgili artık bir şey demiyorum. Bu memlekette herkesin en iyi bildiği şey siyaset ve futbol... Bu yüzden ikisi de ayaklar altında zaten.

Her maçtan sonra istatistikler yayınlanıyor. Özellikle Tahsin Hoca istatistiklerle çok ilgileniyor. İstatistiklere bakarken, lütfen topun oyunda kaldığı süreye de dikkat edin. Bunu tüm teknik direktörler, futbolla ilgilenen herkes için söylüyorum. Ayıptır ya, golü atan taraf yerden kalkmıyor! Bunu sadece Manisa’daki maç için değil, genel olarak söylüyorum. Arkadaş, yapınca iyi, sana yapılınca ağlıyorsunuz. Zaman geçirmeye yönelik sakatlık numaralarına asla tahammül edemiyorum. Teknik direktör olsam, bu yola başvuran oyuncu forma yüzü göremez! Geçirebiliyorsan topla oynayarak zaman geçir kardeşim.

Sonuç olarak, beğenmeyenler, kabul etmeyenler olsa da, Ahlatcı Çorum FK, 1.Lig’deki ilk sezonunda beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Deplasmandaki başarısını iç sahaya da yansıtması halinde son düdüğe kadar play-off yarışının içerisinde olacaktır.