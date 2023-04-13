“Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana”.

Alabilene aşk olsun!

Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri yorumlamaya çalışan iki yurttaşın konuşmasına kulak misafiri oldum, size aktaracağım. Bilmem iyi mi yaptım! Konuşan iki kişiyi çaktırmadan dinlemek biraz ayıp oluyor da!

Ülkede yaşamak neden bu kadar pahalı hale geldi?

-Gelir elbette. Üretim durmuş, çiftçi üretemez hale gelmiş.

Çiftçi neden üretemez hale gelmiş?

-Çiftçinin kullanacağı üretim araçları ülkede üretilmiyor, dış alımla sağlanıyor.

Dışalımla sağlanıp da ne oluyor?

-Ne oluyoru var mı arkadaş? döviz kuru bu kadar yükselirse çiftçi yedek parçalarını, mazotunu ne ile alacak? Tarlayı süremezse neyi, nasıl ekecek? Ekilmeyen tarlada ot mu biçsin?

Ekmezse?

-Bir de soruyorsun! Ekilmeyen tarladan ne bekliyorsun?

Tarlalar ekilmese de bir teşvik verilmiyor mu?

-Veriliyor, tarlanı ekme ki her ürünü dışarıdan al, paran seni soyan şirketler aracılığıyla dış ülkelere aksın.

Amma abarttın yahu!

- Ne abartması! Yerli tohumun üretilip satılması yasaklanmış. Hibrit tohumlar (İsrail tohumu) getirilmiş. Tek kullanımlık plastik şişeler gibi ekiyorsun, tohumluk olarak kullanamıyorsun. Ayrıca genetiğiyle oynandığı için insan doğasını olumsuz etkiliyor. Belki de hastalıklara neden oluyor. Üstelik bütün bunlar günü kurtarmaya çalışanlar tarafından yapılmış.

Bu yüzden mi pazar pahalı, büyük alışveriş merkezlerine girilemiyor?

-Başka neden olsun? Hayvancılığı öldür, üretimi bitir, sonu bu olacak tabii.

-Valla iyice şaşırdım ne yapacağımı. Asgari ücret açıklanan açlık sınırının da altında. Pazara çıkamayınca evde ne pişecek? Çoluk çocuk neyle beslenecek? Eve ayda 2 kilo bile et girmiyor. Bu çocuklar gelişme evresinde et yemezse beyin gelişimi nasıl olacak?

-Cüce bir nesil geliyor.

Allah sonumuzu hayır etsin. Diyecek bir şey bulamıyorum.

Serdari de bıktı, “Nesini söyleyim canım efendim?” diyor.

Söyle Serdari’m söyle, bir duyan olur, duyup da alınan çıkar belki!

“Sefil-i rençberin benzi soluktur

Yıl perhizi tutmuş içi kovuktur

İneği davarı iki tavuktur

Yoktur bundan gayrı malımız bizim”

12 Nisan 2023