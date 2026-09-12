9.Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel, 12 Eylül’ün getirdiği siyasi yasakların kalktığı dönemde, seçimlere hazırlanırken “İyi insan bulmak zor. İyi siyasetçi adayı bulmak ise daha zor” demişti.

Siyasetçi ister sağda, ister solda olsun çok fark etmez.

Önemli olan partisine sadık olmak…

Yani dik durmak…

Eğilip bükülmemek…

Özetle “fırıldak”, yani “rüzgar gülü ” olmamak…

Son aylarda özellikle parti değiştirme trafiğine bakınca bundan en çok Atatürk’ün kurduğu parti, yani eski CHP en çok fire veren partilerin başında geliyor.

Bu nedenle…

Artık gerçek CHP’ye gönül verenlerin nerdeyse tamamının canı çok sıkıldı…

Öyle böyle değil açıkçası.

Her gün gözümüz kulağımız Mansur Yavaş’ta .

AKP’ye mi, Yeni Parti’ye mi, fazlaca eğilimi olduğu MHP veya ona yakın partilere mi geçecek yoksa diye soran sorana?

Ya Vahap Seçer, Zeydan Karalar …?

Ya da, sessiz ve derinden giden İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay?

“Bunlardan, bu tip insanlardan fazlaca hayır gelmez, insan biraz omurgalı olmalı …” diyenlerin sayısı kaç milyona ulaşmıştır kestirmek zor.

Ama belli ki, son gelişmelere göre Yeni Parti Lideri Özgür Özel’in işi oldukça zor.

“Omurgasız” bazı seçilmiş belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle uğraşan Yeni Parti ve kurmay takımı, maalesef hedeflerinden uzaklaşıyor gibi.,

Adeta kısır tartışmalarla vakit geçiriyor (muş) durumuna sokuluyor...

Ve halkın ana muhalefete, yani gerçek CHP’ye gelecek beklentileri adeta yok oluyor..

Nedense son aylarda her gün gözümüz kulağımız Mansur Yavaş’ta..,

Yeni Parti’nin önüne taş düşşe, acaba kim attı diye kafa yoruyorlar.

AKP’ye geçecek mi, yoksa CHP’de mi kalacak?

Halkın yakıştırmasıyla “Suratsız-somurtkan ve gülmeyen” İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay acaba ne yapacak? Yeni Parti’ye mi, yoksa Saray’da düzenlenecek AKP’nin transfer törenlerine mi katılacak .?

Ya Vahap Seçer, Zeydan Karalar ..

Bunlardan, bu tip insanlardan hiç hayır gelmez, insan biraz omurgalı olmalı…

Bu tipler Yeni Parti’ye hiçbir artı puan getirmez..

İtibar da sağlamaz.

Bence bunları kendi karmaşık ve bireysel çıkarlarını önceleyen dünyalarında bırakıp yoluna devam etmeli Özgür Özel.

Onlarla oyalanırken maalesef YENİ PARTİ hedeflerinden uzaklaşıyor, kısır tartışmalarla vakit geçirmek zorunda kalıyor.…

Ve gerçek halk partililerin gelecek beklentileri her şekilde yok oluyor.

Yazık oluyor…

Hem de çok….