Dua; insanoğlunun yaratılıştan genlerinde ve ruhunda mevcut olan, sonsuz ilahi gücün insan ömrüne yansımasının ilahi bir tecellisidir.

Kişileri 24 saat kuşatan ve onları bir zırh gibi bütün kötülüklerden koruyan, tüm iyilikleri mıknatıs gibi çeken müminin en büyük güvencesi ve sigortasıdır.

Yüce Allah’ın insanlara ikram ettiği nimetlerin en büyüklerinden birisidir. Bakınız, yüce Allah cc hazretleri Bakara Suresi 186. ayetinde ne buyuruyor:

“Ey Muhammed SAV. Kullarım beni sana sorduklarında onlara de ki; Ben onlara şahdamarlarından daha çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit, dua edenin duasına karşılık veririm, dileğini kabul ederim. Öyle ise kullarım bana (yürekten) inansınlar ve bana güvensinler ki doğru yolu bulabilsinler” .

Demek ki, gerçek manada ulu Allah kendisine sağlam bir inançla iman eden, Allah’a güvenen, Allah’a dayanan, yüreğinden süzülen meşru istek ve arzularını ulu Allah’a, halini arzedenlerin dualarını kabul edeceğini bu ayette ve buna benzer Kur’an’da 200’den fazla ayetlerde bizlere müjdelemiştir.

Kişinin en son dayanağı ve ümidi duadır. Dua ile ulu Allah’a halini arzetmeyen hiçbir insan düşünülemez.

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Şunu kesinlikle herkes biliyordur ki; dünyanın tapusu senin olsa, ister köle, istersen kral olsan, dünyanın bütün bilgilerini, fenlerini, teknolojilerini hepsini beyninde cemetsen, yine acizsin, yine de zayıfsın, yine de muhtaçsın öyle değil mi?

Üzerimize gelen her belayı her zaman defedebiliyor muyuz? Yaşlılığı engelleyebiliyor muyuz, kendi kendimize yeterli olabiliyor muyuz, her arzu ve isteklerimize her zaman ulaşabiliyor muyuz? Yani, ölüme dur deyip ondan kurtulabiliyor muyuz? Hayır. Bırakınız bunları, hain şeytana bile karşı koyamıyor, nefsin şehvet, şöhret, süfli çirkin, çirkef fena arzularını engelleyebiliyor muyuz? Genellikle hayır. Yani, dikkat! Kullar aciz, Allah cc mucizdir.

Öyle ise, aciz olan kulları; muciz, sonsuz, kudret ve kuvvet sahibi olan ulu Allah’a muhtaçtırlar. İşte dua ihtiyacın giderildiği ilahi makama halimizin arzedilmesidir. Allah arzı olsun, sonsuz teşekkür ederim, sağol, varol, Allah yokluğunu vermesin ve benzeri sözler duanın en aşağı derecesindeki sözlerdir. En üstün şekli ise; gece yarısı kalkıp iki rekat hacet namazı kılıp, coşkun bir yürekle gözyaşları ile halini ve dua ettiğin kişilerle ilgili hayırlı niyetlerle ulu Allah’a arzetmektir ki, bu dualar asla ve asla geri çevrilmez, binlerce kez denenmiş ve sınanmıştır.

SÜRECEK