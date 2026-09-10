Rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İstanbul’da yapılacak Boğaz Köprüsü projesini hazırlatırken, hem maliyeti ve hem de projenin beğenilmesi üzerinde fazla durmamıştı…

Önemli olan halkın çok önemli bir ihtiyacını karşılamak, hayatı kolaylaştırmak, uzun vadeli kredilerle bütçe dengesini korumak gibi amaçları ön planda tutmuştu.

Seçim tartışmaları sırasında “İktidara gelirsek köprüyü satarız ” sözlerine karşı Demirel ve partisinin nasıl mücadele verdiğini o dönemi yaşayanlar çok iyi hatırlarlar.

Birinci köprüden nerelere geldik…

Tabii rahmetli Özal’ın gerçekleştirdiği İkinci Boğaziçi Köprüsü …

Ve de otoyolların yapımlarına başlanması.

Yapılan yatırımlarım, hizmetlerin hep halk için gerçekleştirilmesi doğal da, “bütçe açık veriyor ” gerekçesi ile gelecek kuşakları zor duruma sokacak yeni kararlar almak niye?

Yani bu dev yatırımları satmak niye?

AKP’nin bu mevcut “devletin demirbaşları ”nı satması herhangi bir neden veya nedenlere dayandırılabilir mi?

Anlayamadığım ise AKP iktidara geldiğinde, ülkenin halka ucuz hizmet veren kurum ve kuruluşlarını “ıspanak fiyatına” satan ve elden çıkaran o dönemin başbakanı sayın Erdoğan’a şiddetle karşı çıkan MHP’nin, yaşanmakta olan bugünkü tablo karşısında sus-pus olmasını anlamak çok ama çok zor.

Şeker Fabrikalarının satışına “hayır ” de…

Köprülerin, oto yolların satışına ses çıkarma…

Buna “ akıl tutulması ” denmez ise ne denir?

*

İçinde bulunduğumuz siyasi karmaşa, eski CHP’nin nerdeyse tam ortadan ikiye ayrılan tablosu ve AKP yönetiminin ana muhalefet partisini karıştırma eylemi genel seçimlere kadar sürecek..

Seçimlerin zamanında mı, yoksa Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın koltuğunu koruyabilmesi için erken mi gerçekleşeceği henüz netlik kazanmış değil.

Ama “erkek seçim” opsiyonu hala gündemde…

Ülkenin bugünkü duruma gelmesi için Kemal Bey CHP’sinin çok hatalar yaptığı ortada…

Maşallah partiyi ikiye bölmek için Bay Kemal’in Saray’a yanaşması da bir gerçek…

Bana kalırsa “erken öten horoz ” butonuna basanların tamamı yanlışın içine düştüler.

AKP’nin “ erken öten horoz” tuzağını, kendi lehlerine çevirebileceğini hiçbir CHP kurmayı fark etmedi…

Neticede İmamoğlu ve sayın Erdoğan’ı karşı karşıya getirmeyi başardılar(!)

İki Karadenizli karşı karşıya…

Yetmedi, CHP bölündü Bay Kemal ile genç ve iddialı politikacımız Özgür Özel karşı karşıya getirildi…

Bence AKP’nin tek taşla iki değil, çok kuş vurması Bay Kemal’in en büyük yanılgısı.

Tabii ki bu günlere gelinmesinde Özgür Özel ve İmamoğlu’nun payını -hata ve günahlarını- görmezlikten gelmek de yanlış olur…

CHP’nin çok yanlışları oldu, saymakla bitmez ama…

Tabii ki çoğu Bay Kemal’in…

Sayın İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı ve geçmiş dönemlerindeki bazı hata ve “defo”lu durumların günışığına çıkarılması, önümüze konan yemeğin tuzu biberi oldu…

Fatura çok ama çok ağırdı…

Şu anda….

Ortaya konan ve yaşanan kural hataları ile dolu siyasi manevralar ve taktikler sona erer mi?

Bence AKP’nin kurduğu oyunu bozmanın tek yolu MHP lideri Bahçeli’den geçer…

O da AKP ve liderini desteklemekten vazgeçmesiyle mümkün.

“ MHP desteği neden ortadan kalksın ki? ”sorusuna verilecek cevap “ köprü ve otoyolların satışını engellemek için” olsaydı anlardım…

Amma…

Bence hayır…

Devlet bey, MHP’nin başına geçtiği ilk yıllardaki Bahçeli değil artık…

Keza sayın Erdoğan da…

Kervan yola devam der…