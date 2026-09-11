1—DUYGULARINIZI ANLATIN

Saklanan veya baskılanan heyecan ve duygular; gastrit, ülser, bel fıtığı, bel ağrıları gibi hastalıklara yol açar. Zamanla, duyguların bastırılması kansere dönüşür.

Öyleyse, sırlarımızı, hatalarımızı birileriyle paylaşmalıyız!

Diyalog, konuşma, kelime çok güçlü birer ilaç ve mükemmel birer terapidir!

2—KARARSIZ OLMAYIN

Kararsız kişi güvensiz, endişe ve ıstırap içinde olur. Kararsızlık, sorunları, endişeleri ve çatışmaları çoğaltır. İnsanlık tarihi kararlardan oluşur.

Karar vermek, diğerlerinin kazanması için vazgeçmeyi ve avantajları kaybetmeyi kesinlikle bilmektir. Kararsız kişiler mide rahatsızlığı, sinir hastalıkları ve cilt sorunlarının kurbanıdırlar.

3—OLDUĞUNUZDAN FARKLI YAŞAMAYIN

Gerçeği saklayan, rol yapan, her zaman mutluluk görüntüsü veren, mükemmel görünmek isteyen kişi tonlarca ağırlığı biriktirmektedir. Ayağı kilden olan bronz bir heykeldir. Aldatıcı görünerek yaşamak kadar sağlık için kötü bir şey yoktur.

Kaderleri ilaç, hastane ve acıdır.

4—HER ÖNERİYE KARŞI ÇIKMAYIN

Sürekli negatif düşünmek, sevmediğiniz insanların her önerisine karşı çıkmak kendine saygı eksikliği yaratır ve kendimizi kendimize yabancılaştırır.

Kendimizle barışık olmak sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Bunu kabul etmeyenler kıskanç, taklitçi, aşırı rekabetçi ve yıkıcı olurlar. Eleştirileri kabullen.

Bu bilgelik, akıllılık ve terapidir.

5—OLAYLARA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIN

Olumsuz kişiler olaylara çözüm bulamazlar ve sorunları büyütürler. Üzülmeyi, dedikoduyu ve kötümserliği tercih ederler. Karanlığı kovmak için kibrit yakmalı.

Arı ufacıktır fakat, var olan en tatlı şeylerden birisini üretir.

6—OLUMSUZ DÜŞÜNCELER HASTALIĞA DÖNÜŞÜR

Biz ne düşünüyorsak oyuz. Her olumsuz düşünce, ruhumuzda hastalığa dönüşen negatif enerji üretir.

7—HAYATA VE DOSTLARINIZA GÜVENİN

Güvenmeyen kişi iletişim kuramaz, açık değildir, derin ve sağlam ilişkiler geliştiremez, gerçek arkadaşlıkları nasıl kurabileceğini bilemez.

Güven olmadan, olumlu bir ilişki de olamaz. Güvensizlik sendeki inancın azlığıdır.

8—NEGATİF İNSANLARDAN UZAK DURUN

Negatif insanlardan uzak durun. Onlar sürekli problem yaratırlar. Güzellik bakan gözdedir. Hayatı üzgün yaşamayın. Mizah, kahkaha, huzur ve mutlulukla yaşayın. Bunlar sağlığa güç verir ve daha uzun bir yaşam getirir. Mutlu kişi yaşadığı çevresini geliştirir. “İyi mizah herkesi doktorun elinden korur”. Mutluluk, sağlık ve terapidir.

Hiçbir olayı kendinize dert etmeden yaşamaya bakın işte.

NE KADAR BÜYÜK OLSA DA KEDER,

ZAMAN KUŞUNUN KANATLARINA TAKILIP GİDER…

1—Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı’nı Yahya Kemal Beyatlı hiç sevmezmiş.

Yahya Kemal Beyatlı şair arkadaşlarıyla bir sohbette;

Kimse kızmasın Rıza Tevfik’e , / Sevr anlaşmasını imzaladı diye,

Çünkü idam olacak mahkumun, / İpini çektirirler çingeneye… demiş.

2—Bazen ağlamak gerekir açılmak için. Bazen anmak gerekir, anılmak için.

Bazen de susmak gerekir, duymak için. (Şemsi Tebrizi)

3—Gerçek üzüntü ne zaman başlar bilir misiniz? Yaşınız kadar yaşamadığınızı anladığınız zaman. (Marquez)

4—Hiçbir korkuluğu Kurt suretinde yapmamışlar. Ayı ve Leopar gibi de yapmamışlar. Zannederim ki insandan daha korkuncunu bulamamışlar.

5--Sanal dünyanın esiri insan içine çıkmayan çocuk annesine soruyor.

“Beni internetten mi indirdin anne?”

Anne, “Hayır seni internetten indirmedim, seni doğurdum yavrum.”