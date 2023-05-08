2023 seçim sonuçlarını belirleyecek kesim çok fazla:

* 18 yaşını doldurup ilk defa oy kullanacak büyük bir gençlik,

* Enflasyon karşısında zorluklar yaşayan asgari ücretliler,

* Aldıkları emekli maaşları eriyen emekliler,

* İş arayıp iş bulamayanlar,

* Hastanelerden randevu almakta zorlananlar,

* Mültecilere karşı olanlar,

* Yakıt ücretinin yüksek olmasından dolayı arabasına binemeyenler,

* Mazot yüzünden traktörünü kullanamayanlar,

* Gübre ve zirai ilaç alamayan, tarlasını ekemeyen köylüler,

Seçimlere damga vuracaklardır.

Öyle görünüyor ki; bu seçimlerde siyasi liderlerin attıkları nutuklar verecekleri vaatler çok fazla etkili olmayacaktır. Aslında şu anda herkes hangi partiye oy vereceğini değil de, hangi partilere oy vermeyeceklerinin kararını sessiz sedasız vermiş durumdalar.

Seçimlerde iki blok: iktidar ve muhalefet grupları kıyasıya mücadele edeceğe benziyor.

Bu seçimler muhalefet kanadı için de kolay olmayacaktır. Yarım düzine ortaklı bir seçime girmek kolay değildir. Hele hele seçimleri kazanmaları halinde ortaklığı sürdürerek hükümet kurmaları, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistemine dönüş kolay olmayacaktır.