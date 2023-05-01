1980 ve 1990’lı yıllarda nüfusun yüzde 75'i konut sahibi iken bu oran bu gün yüzde 55'e düşmüş bulunuyor. Bu duruma göre kiracıların sayısı çok fazla artmış durumda.

2000 yılı öncesi 30 yılda Türkiye'de konut yapı kooperatifçiliği aracılığı ile yüzbinlerce sosyal konut üretildi. Örneğin Çorum'da Mimar Sinan bölgesi o dönemlerde yapılan kooperatif konutlarından oluşuyor.

Konut yapı kooperatiflerini devlet destekliyor ve uzun vade ödemeli konut kredileri veriyordu. Devlet ve belediyeler konut yapı kooperatifleri için altyapılı arsa üretimi yapıyorlar, uydu kentler kuruyorlardı.

Bu gün kiralar çok yükselmiş, asgari ücretle çalışanlar kira ödeyemez hale gelmişlerdir. Kiralar hala artmaya devam etmektedir.

Devletin yapması gereken, konut yapı kooperatiflerine yeniden imkânlar hazırlaması, hem arsa üretmesi, hem de kredi vermesidir. Kooperatifler için bütün il ve ilçelerde yeni uydu kentler oluşturulmalıdır.