Kapitalizm bisikleti sevmez. Çünkü bisiklete binen otomobil almaz. Benzin tüketmez. Lastik almaz. Tamirciye gitmez. Sağlıklı olduğu için doktora da gitmez. İlaç almaz.

30'lu yaşlardan sonra bisiklete alışmak çok zordur. Onun için küçük yaşlarda bisiklet kullanma alışkanlığı kazanmak lazım.

Şimdi okullar kapanıyor. Çocuklarınıza, torunlarınıza karne hediyesi olarak bir bisiklet almayı ihmal etmeyin. Onu bisiklete alıştırmakla çok büyük iyilik etmiş olursunuz.

Bisiklet kullanan insanlar aynı zamanda kültür-fizik hareketlerini yapacaklarından hastalıksız bir bünyeye sahip olurlar.

Gelecekte bisiklet kullanımı çok yaygınlaşacaktır. Bu gün Avrupa ülkelerinde yaygın bir vaziyette bisiklet kullanılmaktadır.

40'ından sonra saz çalınmaz dedikleri gibi 40'ından sonra da bisiklet öğrenilmez. Daha 4-5 yaşlarındayken üç tekerlekten başlayarak çocukları bisiklete alıştırmak lazımdır.