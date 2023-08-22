60 yaşında, iş yeri seni eler. Kariyeriniz boyunca ne kadar başarılı veya güçlü olursanız olun, sıradan bir insan olmaya geri döneceksiniz. Öyleyse, önceki işinizden gelen zihniyete ve üstünlük duygusuna tutunmayın, egonuzu bırakın, yoksa rahatlık duygunuzu kaybedebilirsiniz!

70 yaşında, toplum seni yavaş yavaş ortadan kaldırır. Eskiden tanışıp sosyalleştiğiniz arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız azalır ve eski iş yerinizde sizi neredeyse kimse tanımaz. "Eskiden öyleydim..." ya da "Bir zamanlar..." deme, çünkü genç nesil seni tanımayacak ve bundan rahatsız olmamalısın!

80 yaşında, aile seni yavaş yavaş ortadan kaldırır. Çok sayıda çocuğunuz ve torununuz olsa bile, çoğu zaman eşinizle veya tek başınıza yaşayacaksınız. Çocuklarınız ara sıra ziyaret ettiğinde, bu bir sevgi ifadesidir, bu yüzden daha az geldikleri için onları suçlamayın, çünkü onlar kendi hayatlarıyla meşguller!

90 yaşında,- daha 20 yılınız var,Dünya sizi ortadan kaldırmak istiyor. Tanıdığınız insanlardan bazıları çoktan sonsuza dek ayrıldı. Bu noktada üzülmeyin, çünkü bu yaşam tarzıdır ve sonunda herkes bu yolu izleyecektir!

Bu nedenle, vücudumuz hala yetenekliyken, hayatı dolu dolu yaşayın! Ne istersen ye, ne istersen iç, oyna ve sevdiğin şeyleri yap.

Unutmayın sizi ortadan kaldırmayacak tek şey Whatsapp grubudur. O halde grupta daha çok iletişim kurun, GÜNAYDIN deyin, varlığınızı koruyun, mutlu olun ve pişmanlık duymayın!”