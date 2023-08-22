Onulmaz derdime derman ararken
Tabibin fitili yarada kaldı
Bir dileğim vardı umut dağında
Sis çökmüş dağların orada kaldı
***
Kem talihim bir gün döner sanırdım
Dönmedikçe ah eyleyip kınardım
Çıkıp gelse soluğundan tanırdım
Ne çare ki karda borada kaldı
***
Umudumu yıldızlarda aradım
Kaçtı gitti yaklaşmadı bir adım
Ummanlarda yüzdürmekti muradım
Gönlümün gemisi karada kaldı
***
Aydınlı umudu nerde ararsın?
Kimden haber salar, kimden sorarsın?
Bir gün gelir diye hayal kurarsın
Bir türlü gelmedik sırada kaldı