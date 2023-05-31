Başabaş geçen bir seçim yaşadık ve Erdoğan yurtdışı oylar, türlü devlet gücü, medya gücü ile kazandı. Birtakım Erdoğancı grubun garip bir şekilde sevindiğini görüyorum. Ancak sevinmesi gerekenler muhalifler,

Çünkü;

1- Kemal Kılıçdaroğlu hiç haketmediği bir ekonomik yapı devralacaktı.

2- Erdoğan’ın şanslı ve parlak dönemi astrolojik haritasında bitti. Bu sürecin sonunda, nefret edilen ve ülkeyi batıran adam olacak ve halk bunu görecek.

3- Erdoğan kaybetseydi, ucuz sıyrılacaktı. Erdoğan’ın hayatının en zor dönemi başladı. Değişim ve dönüşüm büyük sürprizlerle olacak.

4- Halk, cahilliğinin bedelini sıkıntılarla ödeyecek.

5- Parlamentoda ve siyasi hayatta büyük kaymalar, sürprizler olacak.

6- Muhtemelen yerel seçimlerle birlikte genel seçim de olabilir.

7- Türkiye’nin kurtuluşunun tek yolu üretim ekonomisine geçmek. Ancak Erdoğan’ın yürüttüğü popülist politikaların Türkiye’yi bırakın üretim ekonomisine geçirmek, iyice batıracağı aşikâr.

8- Erdoğan nitelikli ve dürüst insanlardan ve hukuktan hoşlanmadığı için, ülkeyi bundan sonra yönetmesi ve değiştirebilmesi mümkün değil.

9- Değerli dostlar, arkanıza yaslanın ve bundan sonra olacakları seyredin. Erdoğan muhaliflerine de şunu söylemek isterim: Erdoğan kaybetseydi ucuz sıyrılacaktı. Böyle düşünün.

10- Yüce Tanrı’nın laneti şirk yapan milletler üzerinedir. Türk toplumu ödemesi gereken bedeli ödeyecektir. Yıkım olmadan yeniden bir şeyler inşa edemeyiz. Millet olarak dibi göreceğiz. Toplumların uyanması ve bilinçlenmesi süreç meselesidir. Süreç devam etmektedir.

İlâhi adalet muhakkak tecelli edecektir. Hiç şüpheniz olmasın.