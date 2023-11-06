11.haftaya puan puana giren iki takımın maçında gülen taraf Ankara temsilcisi Keçiörengücü oldu.

Keçiören'in gülmesinde orta hakem Raşit Yorgancıların katkısı yadsınamaz tabi!

Bu yüzden bu maç önce orta hakem Yorgancılar'a, sonrasında ise Tahsin Hoca'ya yazar.

Bir takım nasıl katledilir!

Bir takımın puanı nasıl çalınır!

Yorgancılar Bey cümle aleme gösterdi.

Keçiörengücü'nün ikinci golünden önce Erkan Kaş'a yapılan faulü es geçmesi!

Ferhat Yazgan'a ceza sahası içerisinde kaleci Metin'in aduketini görmemesi!

Yenilgiye sebep veren etkenler oldu.

Yenilgiye sebep veren diğer etkenleri de yazmasak olmaz!

Yollar ayrıldığı için Tahsin Hoca'yı şu saatten sonra eleştirmek yersiz olur.

Bu nedenle kendisine verdiği emeklerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.

Nihayetinde bu takımın şuan bu ligde oynamasında büyük emeği var.

Gelelim diğer etkenlere.

Maça çıkan 11'in doğru veya yanlış olduğu kısmına takılmıyorum.

Ancak bu seviyede oynayan futbolcunun ilk yarıyı 2-0 önde kapattıktan sonra nasıl oynaması gerektiğini de bilmesi lazım.

Rakibin baskısını kırmak için pas yapmak gerek.

Ancak nedense bazı arkadaşlar pas yapmak yerine top benim ayağımdan çıksın da ne oluyorsa olsun moduna döndü.

Oysa biraz sakin olunup, ayağa paslarla rakibi biraz topun peşinden koşturulabilseydik, eminim maç 2-2 iken bile kazanmamız içten bile değildi.

Ancak 2-2 olduktan sonra yaşanan panik, anlamsız gerginlik ve bunun devamında top benim ayağımdan çıksın mantığı yenilgiyi kaçınılmaz kıldı.

Tabii ki, bu etkenlerde futbolcu kadar kenardaki hocanın da payı büyük, nasıl son haftalarda maçı okuyamıyorsa maalesef bu maçı da okuyamadı.

Bu okuyamaması da kendi sonunu hazırladı maalesef.

Şimdi herkes şapkasını önüne koymalı.

Futbolun klişe cümlelerinden biri olan bu maçtan gereken dersi çıkarıp artık yeni hoca ile yepyeni bir sayfa açılmalı.

Bu açılan sayfada bazı oyuncular da kendisine gereken çeki düzeni vermeli.

Sorumluluk almalı!

Öndeyken oyunu soğutabilmeli.

Nihayetinde yıllarca bu seviyede futbol oynamış çok sayıda tecrübeli futbolculara sahibiz.

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Son olarak taraftara da buradan birkaç bir şey söylemek istiyorum.

Sanki yıllarca 1.Lig'de oynuyormuşuz gibi her kaybedilen puan sonrası ortalığı yangın yerine çevirmekten lütfen vazgeçin.

Bu takımın bu ligde ilk kez mücadele ettiğini unutmayın.

Nice şaşalı takımların yıllarca bu ligde mücadele ettiğini göz ardı etmeyin.

Bu takımın ligde kalıcı olabilmesi için sabırlı desteklerinize ihtiyacı var.

Kaybedilen puan sonrası ortalığı yangın yerine çevirmek yerine "Canınız sağ olsun" diyebilmenize ihtiyacı var.

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Gençlik ve Spor İl Müdürümüze de seslenmek istiyorum.

Sayın Müdürüm, lütfen şu stadyum içerisindeki ses düzeneğine bir baktırın.

Anons yapan arkadaşın ne dediği anlaşılmıyor.

Diğer maçlarda da aynı sıkıntıyı yaşadık ama bu maçta bu sıkıntı tavan yaptı.

Maçın sonuna eklenen süreyi öğrenmek için 30 kişi beni aradı.

24 kişi de yanımda fotoğraf çeken diğer arkadaşı aradı.

Top toplayıcı çocuğu arayanlar da cabası.

Bize de yazık!

HOŞCAKALIN…