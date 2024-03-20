AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ın mal varlığını açıklamasının ardından kendisine yapılan çağrılar karşısında “Ben malvarlığımı istediğim zaman açıklarım” falan diye naz yaptıysa da, sonra dahice bir çözüm buldu! “Mülk bizim değil Allah’ın” diyerek işin içinden çıktı ve gündeme oturdu.

Her nasılsa Yüce Rabbim de Turgut Altınok’a verdikçe vermiş, verdikçe vermiş. 22 arsa, 13 konut, 1 benzin istasyonu, 25 tarla, aile şirketi hissedarlığından 12 konut, yine 5 dükkan şirket lehine payına düşen. Bankadaki para ve ziynet eşyalarını bilen yok, beyanda da bulunmuyor. Beyan edilen arazi 5 bin dönüm.

Hey kurban olduğum Allah, nerdeyse Ankara’nın yarısını vermiş. Altınok “Bu malların tamamının Allah’ın” olduğunu söylüyor. İyi de kiraları da alan, vergilerini de ödeyen Yüce Rabbim ‘mi acaba?

Diyorum ki bu mal mülk işlerine Allah’ı karıştırmasak mı? Bu malın içinde haramı vardır, helalı vardır. Eee Allah malında haram olmayacağına göre. Günlük tartışmaların içine Allah konusunu sokmasak olmaz mı? Ya da benim ince dini konulara aklım fazla ermez. En iyisi ulemaya filan mı danışsak!?

Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk Hoca’nın bu tip konularda yanıtı hazırdı; “Allah’la aldatıyorlar” derdi. Rahmetle anmış olalım.

Kulakları çınlasın Bülent Arınç ne demişti Melih Gökçek için; “Ankara’yı parsel parsel sattılar”…

Mal taksiminde Gökçek için ölçünün kaçtığı düşünülüyordu. Demek ki Turgut Altınok için de öyle olmuş…

Kocaeli’nde bizim gazeteci arkadaşlardan birinin de olduğu bir ortamda 9- 10 tane dairesi kirada olan hacı amcanın dükkanında “Mülk Allah’ındır” yazıyormuş. Hacı Amca gazeteciye dert yanıyor “Bazı kiracıların kirayı ödemediği” konusunda.

Gazeteci bu sözü eğip bükmez “Adamlar haklı Hacı Amca” diyor.

Hacı şaşkınlıkla “Neden ki?”

Gazeteci; “Mal senin değil ki”

Hacı Amca “Nasıl olur, istersen tapuları gösteriyim, ödediğim vergilerini gösteriyim” falan diyor.

Gazeteci duvardaki yazıyı göstererek; “Bak burada Mülk Allah’ındır yazıyor, ya bu yazıyı kaldır, ya da veremeyenden kira alma, bu yazı tezat oluşturuyor” deyince.

Elbette dünya malı tatlı, Hacı Amca kirayı almaktan vaz geçmiyor, ama yazıyı kaldırıyor.

Gazeteci bir hafta sonra uğradığında bakıyor ki yazı kalkmış, kendi kendisine mırıldanıyor; “Hiç olmazsa insanların Allah’la aldatılmamasına bir katkımız oldu”

“Mülk Allah’ın, saray milletin”… Hepsinin de sefasını kendileri sürüyorlar. Öbür dünyaya giderken mülklerini geri Allah’a mı verecekler acaba? Allah’ın malını kendi üzerlerine kayıt ettirmeleri ayrı merak konusu elbette…

Ne diyelim; “Mülk Allah’ın” rant sizin öyle mi?

Milleti aldatın bakalım!