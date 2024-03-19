Karadan, havadan, denizden tam 165 gündür aralıksız bombalanmakta Gazze.

Ayakta bir bina kalmamış ve de eni 10 kilometre boyu 36 kilometre olan, yani toplam alanı 360 km2 olan Gazze, koca bir enkaz yığını olmuş.

Ölü sayısı 32 bine, yaralı sayısı 100 bine yaklaşmış. Enkaz altında ise ne kadar ölü var bilinmez olmuş.

Ama Arap dünyası seyretmekte… İslam dünyası seyretmekte…

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Norveç’in başkenti Oslo’da binlerce insan Filistin için yürürken...

Londra’da on binlerce insan, meşhur Hyde Park’tan ABD büyükelçiliğine yürürken… Acil bir ateşkes ve Filistin’e yardım için, bazı Yahudi örgütlerinin de katıldığı, Müslüman olan ve de olmayan büyük bir insan kitlesi, Londra’da sokaklara dökülürken…

Ve de ABD’de Filistin yanlısı göstericiler, İsrail yanlısı haberler yapan New York gazetesini basarken...

Arap dünyası seyretmekte… İslam dünyası seyretmekte…

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Ve 11 Mart’ta ABD’de düzenlenen 96’ncı Oscar törenlerinde:

Törene çağrılı birçok ünlü isim, yakalarına “Gazze’de Ateşkes” çağrısını ifade eden kırmızı broşlarla katılırken…

Ödül töreninin düzenlendiği bina önünde, Filistin bayrakları taşınarak, “Özgür Filistin” ve “Gazze'de hemen ateşkes” sloganları atılarak İsrail protesto edilirken…

Özellikle de düzenlenen gecede, İsrail’i kınayan konuşmalar yapılırken…

Ve de düzenlenen törende, “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar ödülü kazanan “Zone of Interest” filminin, kendisi de bir Yahudi olan yönetmeni Glazer, “Gazze'deki İsrail işgaline” tepki gösterirken...

Arap dünyası seyretmekte… İslam dünyası seyretmekte...

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Ayrıca 27 Şubat 2024 günlü “Arap Dünyası’nda Neden Güçlü Bir Lider Çıkmıyor?” başlıklı yazımda da belirttiğim gibi:

Latin Amerika ve Güney Afrika’dan İsrail aleyhine sesler yükselirken...

Nitekim Brezilya Devlet Başkanı Lula, katıldığı 37’nci Afrika Birliği Zirve’sinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını Hitler’in yaptıklarına benzeterek ve de bütün dünyaya seslenerek, “Bu bir savaş değil soykırımdır” derken…

Brezilya başta olmak üzere, yine Güney Amerika ülkesi olan Bolivya, Şili, Kolombiya, Honduras, Küba ve Venezuela Gazze’deki soykırım nedeniyle, İsrail’e karşı net bir tavır koyarak ve de büyükelçilerini geri çekerek, diplomatik ilişkileri askıya alırken…

Ve bir Afrika ülkesi olan Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine “soykırım davası” açarken…

Ve de mahkeme açılan davayı kabul edip, İsrail’in soykırımdan yargılanmasına karar verirken…

Arap dünyası seyretmekte… İslam dünyası seyretmekte...

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İşte bu nedenle yalnız Arap dünyasına değil, aslında “Yazıklar Olsun Ey İslam Dünyası!” demek gerekiyor.

Çünkü Ramazan ayı İslam dünyasının en kutsal ayıdır.

Ama Arap dünyası ve de genelde İslam dünyasının gözleri ve kulakları Amerika’dadır.

Amerika’nın vicdanı sızlayacak ve de hiç olmazsa Ramazan nedeniyle ateşkes emri verecek diye…

Eğer vicdan var ise!

Oysaki Ramazan nedeniyle iftar ve sahur sofraları kurulurken:

Gazze’de çocuklar aç. Gazze’de kadınlar aç. Gazze’de yaşlılar aç. Yani Gazzeli’ler aç. Gazzeli’ler bir tabak yemek almak için kuyrukta beklerken, İsrail füzelerine hedef olmakta.

Gazzeli’ler bir miktar insani yardım alabilmek için kuyrukta beklerken, üzerlerine bombalar yağmakta.

Ama İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı:

14 milyon km2’lik alanda 350 milyon nüfuslu, 22 devletli Arap dünyası seyretmekte… Ve de 57 devletten oluşan 2 milyarlık İslam dünyası seyretmekte...