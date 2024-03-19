*** O BİR ÇORUMLU, O BİR ATATÜRK VE CUMHURİYET SEVDALISI (ALİ ASLAN KOÇAK)

Atatürkçü Düşünce Derneği, 19 Mayıs 1989 yılında, o günlerde, "Atatürk devrim ve ilkelerine karşı açık ya da kapalı saldırıların doruğa ulaştığı" saptaması yapılarak kurulmuş yüce bir örgüttür. Bu vesile ile ADD'nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u ve Onursal Başkan Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz.

ADD'nin kuruluş nedenleri açıklanırken, "Atatürk devrimlerinin düşmanları planlı ve sinsi bir çalışma ile, devrim ve ilkeleri yok etmek çabası içindeler" yorumu yapılmıştır. Maalesef ki bu durum vahim bir şekilde günümüzde de geçerli değil mi?

Kısa bir giriş yaptıktan sonra anlatayım: Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi'nin davetlisi olarak katıldığım bu güzel organizasyonda birbirinden renkli simalarla tanışıp sohbet etme fırsatı yakaladım. Yine bu simalar arasından Atatürk ve devrimlerine bağlı ve bu ülküsünü ADD'de taçlandırarak mücadelesini ve emeğini esirgemeyen bir isim Ali Aslan Koçak’ı tanıdım.

Ali Aslan Koçak; Çorum merkeze bağlı Tolamehmet köyünde ikamet etmekte iken erken yaşta babasını kaybediyor, ağır yaşam koşullarında Çorum'a gidiş- geliş yaparak lise tahsilini tamamlıyor ve daha sonra Çorum Çimento fabrikasında çalışmaya başlayınca ailecek Çorum'a taşınıyorlar. Aynı zamanda evlilik yapıyor ve 2 çocuğu dünyaya geliyor. Daha sonra 27 yıl Çorum Çimento fabrikasında çalıştıktan sonra emekliye ayrılıyor.

Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bu Anadolu insanı emeklilik sonrası da boş durmuyor ve Çorum Atatürkçü Düşünce Derneği’nde çeşitli etkinlik ve faaliyetlerde bulunurken derneğin her türlü işlerini hiç bir maddi karşılık beklemeden büyük bir zevkle yapıyor.

“Yorulmuyorum, tam aksine büyük bir haz duyuyorum” diyor.

Kendisi aynı zamanda şu an dernek yönetimde yer alıyor. O günkü etkinlik çerçevesindeki toplantıda, kendisine, derneğe ve Atatürkçü düşüncenin yaşatılmasına katkılarından, göstermiş olduğu çabalarından ve vermiş olduğu olduğu emeklerinden dolayı Dernek Başkanı Uğur Demirer ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından "Onur Belgesi" takdim ediliyor...

Ulu önder M.Kemal Atatürk sonsuza dek "kırmızı çizgimdir." Kendimde var olan bu ülküyü güzel insanlarda da görmek beni fazlası ile mutlu ediyor ve bana "daima umut vardır" deyimini hatırlatıyor. Evet gerçekten de "umut" var. Böylesi insanların çoğalması dileğiyle...

Ali Aslan Koçak bey mesaj olarak şunları dile getiriyor: “Atatürkçü olmak, fikirlerini benimsemek benim için onurdur. Sağlığım elverdiğince bu yolda hizmet etmeye devam edeceğim...”

Sağolsun-varolsun!..

Ben de bu güzel yürekli insana sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum...