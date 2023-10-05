GAZETENİN TARİHÇESİ

İnsanoğlu doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Toplumsal olgunun var olduğu süreçte de devlet yönetimi, kanunlar, düzenlemeler ve toplumsal olayların cereyan etmesi kaçınılmaz bir olgudur. İşte bu olguları halka duyurmak, bilgilendirmek için kendiliğinden oluşan bir sektör doğmuştur. Bu sektörün genel adına basın denilir. Basın; gazete ve dergi gibi düzenli aralıklarla çıkan yayınların tümüdür.

Bu bağlamda bakıldığında basın (gazete)'nin tarihi kadim yıllara dayanır. İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi, M.Ö 59 yılında 2.000 kopya Roma Senatosu'nca çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağılan "Acta Diurna "dır. Fethedilen toprakları,siyasi gelişmeleri, toplumsal olayları ve gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını içeren "Acta Duirna"yı; okuma bilen Roma vatandaşları yüksek sesle okuyarak okuma bilmeyenlere duyurmuş. Yine kadim uygarlık Çin'de Tang Hanedanı döneminde dağıtılmaya başlayan "Kral Yuan Za Bao" adlı saray genelgesi de mandarinlerin başarıları konusunda haberlere yer verdiği için bu yönüyle bir gazete sayılmıştır. 15.yüzyılda matbaanın keşfi gazete ve dergilerin hızla gelişmesine yol açmıştır

Türk basınına gelince; gazeteler, dünyada matbaa ile birlikte yaygın olarak 17. yüzyılda görülmekle birlikte Osmanlı imparatorluğunda 19. yüzyılda görülür. İmparatorluk döneminde yayımlanmış ilk gazete dili (Türkçe) 11 Kasım 1831 yılında yayımlanmaya başlayan "Takvim-i Vekayi"dir. Amacı, devlet görevlileri başta olmak üzere Osmanlı yurttaşlarına yaşanan olayları resmi görüş doğrultusunda yansıtmak ve devlet işleriyle ilgili duyuralarda bulunmaktır. Zaman içinde bu uygulamalar günümüz "resmi gazete" niteliği kazanmıştır. Bunun akabinde yine Türkçe gazete olarak "Ceride-i Havadis", "Tercüman-ı Ahval" ve "Tasvir-i Efkar" yayımlanmıştır. Coğrafya ölçüt alınırsa, Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde yayınlanan ilk gazete değildir. Çünkü imparatorluk çok uluslu devletlerden oluştuğu için daha önce Fransızca ve Arapça olarak gazeteler yayımlanmıştır.

İlk Türk Gazetesi Takvim-i Vekayi

Aynı şekilde Milli Mücadele yıllarında "İrade-i Milliye" ve "Hakimiyet-i Milliye" gazeteleri ve Cumhuriyet döneminden günümüze gelindiğinde de,1960 sonrasında gazeteler gelişen demokratik yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Ülke çapında yayımlanan bir çok gazete renkli ofset basıma geçmiş; renkli, resimli magazin ekleri veren gazeteler yaygınlaşmıştır.

İrade-i Milliye Gazetesi

Günümüz Gazeteleri