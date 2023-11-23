Dünyayı kim kurtaracak? Bu soruya kesin bir cevap vermek zor sanırım. Ama dünyanın çözülmesi gereken bir sürü sorunu var. Orası kesin.

Parçadan bütüne gitmek lazım bence. Önce kendi sorunlarımız, sonra çevremizdekilerin, sonra belki üniversitemiz, belki köyümüz, sokağımız, ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız...Aradaki başka parçalar.

Dünyayı sivil toplum kuruluşları kurtaracak sözünü duymuşsunuzdur belki de. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş insanlar kurdukları oluşumlar ile kurtarıcı görevini üstlenecektir. Her şeyi devletten beklememek lazım ki her şeyi bekleyince de pek bir şey olmuyor zaten.

Birey olarak neler yapabiliriz, şirketler bu yönde ne yapıyor, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci toplulukları ne gibi projeler geliştiriyor, devlet ve AB ne gibi destekler sağlıyor gibi konuları öğrenip araştırmak lazım. Sivil toplum kuruluşlarını, projelerini ve öğrencilere ne gibi görevler düştüğünü anlatmak gerektiğini düşünerek belki bir kişinin daha GÖNÜLLÜ olmasına ufak bir katkımız olur.

Toplum Gönüllüleri'nin kullandığı bazı cümleleri kullanmak istiyorum dikkati çekebilmek için:

En son ne zaman ağaç diktiniz?

En son ne zaman bir okulu onardınız ?

En son ne zaman çöp atmak yerine çöp topladınız ?

En son ne zaman ihtiyar birine sarıldınız?

En son ne zaman sizin olmayan bir çocuğun elinden tuttunuz?

En son ne zaman parktaki çiçekleri ezen birine uyarı yaptınız?

Sadece eleştirmek değil, değiştirmek için, tribünde seyirci değil, sahada oyuncu olmak için, sadece yoldan geçmek değil, yolu değiştirmek için.....

GÖNÜLLÜYÜZ........