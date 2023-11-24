Bugün 42’inci kez kutlanmakta bu güzel gün.

Ama silinemedi bu güzel günün üzerinden, 12 Eylül 1980 darbesinin izleri.

Çünkü bir 12 Eylül ürünü idi Öğretmenler Günü.

Elbette o gün amaç; öğretmenleri onurlandırmak değildi, öğretmenleri yüceltmek değildi, öğretmenlik mesleğini kutsamak değildi.

Amaç, tüm kuruluşları kapatılmış ve susturulmuş öğretmen kitlesini, 12 Eylül felsefesinin misyoneri yapmaktı.

Ve de 12 Eylül felsefesine, öğretmen camiası üzerinden meşruluk kazandırmaktı.

Evet, 1981’de 24 Kasım’ın “Öğretmenler Günü” yapılmasının amacı bu idi.

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Oysaki onlar:

Kurucu iradeyi Anadolu’ya…

Cumhuriyet değerlerini kırlara ilk taşıyan idiler.

Ve laikleşen Türkiye’nin ilk militan…

Toplumsal aydınlanmanın ilk neferi idiler.

Ve yeni neslin bilgi dünyasını ilk işleyen, ilk dolduran…

Ve de gönüllerde anne-babadan sonra unutulmayan bir kimlik idiler.

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Ve de:

Bu ülkeye yerleştirilen ABD üslerine ilk tepkiyi verendi onlar.

“Barış gönüllüleri” adıyla, eğitim dünyasının içine girmek isteyen ABD projelerine, ilk karşı durandı onlar.

Amerikan baskısıyla 1971-1974 yılları arasında getirilen haşhaş yasağına karşı, ilk sesi yükseltendi onlar.

Barış ve dostluk adıyla Türkiye’ye yerleşmeye çalışan ABD politikalarına, ilk milli duruşu koyandı onlar.

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Ve emperyal sömürüye karşı ilk tepkiyi veren…

Ve emperyalizme karşı milli damarları ilk uyaran…

Ve çağdaş ve bağımsız ve özgür bir Türkiye’nin sesini yükselten…

Ve de laik-demokratik bir Türkiye değerleriyle, toplumu biçimlendirmeye çalışan eğitsel mimardı onlar.

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Ama onlar, metaya dönüşmüş eğitim sistemi içinde, değerlerinden uzaklaştırılmak istendi.

Ve onlar, ticari bir sektöre dönüştürülen eğitimin sermayesi yapılmak istendi.

Ve de onlar, Atatürk’ün “Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözüyle verilen görevi yerine getirirken sistemin sahipleri tarafından hedefe konuldu.

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Ve onlar:

Darbe dönemlerinde, darbecilerin hedefi oldu.

Darbenin karanlıklarında binlercesi görevden alınıp, binlercesi işkenceden geçirilip, binlercesi cezaevine doldurulup, on binlercesi sürgün edildi.

Sendikaları, dernekleri ve tüm kuruluşları elinden alındı.

Ve de Köy Enstitülü dönemde toprak ağaları tarafından hedef tahtasına konuldu.

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Yine de bugün, “Öğretmenler Günü” 42’nci kez kutlanmakta.

Ve de her yıl olduğu gibi bir burukluk da olsa, üzerinde darbenin izleri de olsa “Öğretmenler Günü”, eğitim camiasında yeni bir heyecanın yaşandığı gün olmakta.

Böyle bir mutlu günde ve de Cumhuriyet’in 100’üncü yılında tüm öğretmenlerimizin ve tüm eğitim camiasının “Öğretmenler Günü” kutlu olsun.