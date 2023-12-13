*** Umut Radyo’da “Çorum Güncesi” programını yaptığımız sevgili Meltem Danışman Çınar, “En büyük hayaliniz neydi?” diye sormuştu da, “Çocukluğumdan beri en büyük hayalim, Çorum’u medeni bir şehir haline getirmek ve bu medeni şehirde yaşamak” karşılığını vermiştim. Ne yazık ki olmadı, olmuyor. Uyarıyorsunuz, “böyle iyi” diyor, kim uğraşacak kendini yenilemekle, değiştirmekle…Oysa, huzur da, mutluluk da, refah da medeniyette, uygar yaşamda. Güç de orada, beka da…

*** Kuşkusuz bu, Çorum’a özgü bir sorun değil. Ülkenin tamamında magandalık hâkim oldu. Tüm ülke şiddet sarmalına hapsolmuş durumda. Her gün sayısız asayiş haberi veriyoruz. Pompalı ile taramalar, intiharlar, kadın cinayetleri, aile içi şiddet, incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle “husumet” cinayetleri, yoldan geçeni “yan baktın” diye bıçaklamalar, trafikte kural hatırlatanı bir temiz dövmeler, kural tanımazlık yüzünden trafik kazaları…Bir de suçluların, adliye binalarının ön kapısından girip arka kapısından çıkmaları…

*** Bütün bunlara şimdi “sporda vahşet” eklendi. İnsanın kanını donduran bir şiddet; hakemin kulüp başkanı tarafından yumruklanması, yerde öldüresiye tekmelenmesi…Ülkenin ana muhalefet partisi liderine linç girişimini, yumruklayan magandayı alkışlamışsanız, ne bekliyordunuz ki?...

*** Hepimiz aklımızı başımıza almalıyız. Ülkenin kaosa sürüklenmesi halinde, kimsenin ama kimsenin, güçlünün de, zenginin de, yüksek mevki sahibinin de güvencesi kalmayacak. Kutuplaşmadan, ayrışmadan, gerginlikten, magandalığı teşvikten, sadece ve sadece bu ülkenin düşmanları istifade edecek.

*** Önceki akşam hakeme şiddet olayının hemen ardından, sosyal medyada şu mesajı paylaştım: “Hakem Halil Umut Meler’in yumruklanışı, tekmelenişi…Yurdun her yanının Teksas haline gelişi…Farkında mıyız sevgili halkım, ulus bilincimizi, kardeşlik duygumuzu hızla yitiriyoruz. Güzelim vatanımız ayaklarımızın altından kayıyor. Yeter artık! Kendimize gelelim. Başka Türkiye yok! Bu toplumsal cinnet hali daha fazla süremez. Bunun adı siyasetse, batsın böyle siyaset! Vatanını, milletini, bayrağını sevenler, uyanın!”

*** Gerçekten, Büyük Atatürk’ün “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma” hedefinde birleşmedikçe, kurtuluşumuz yok, geleceğimiz yok!...Anlamak için biraz kafa yoralım lütfen!