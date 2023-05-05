Sayın muhalefet liderleri!

Sözüm doğrudan size. Lafı eğip bükmeden, yorum gerektiren anlaşılmaz sözcükler dizmeden, doğrudan size sesleniyorum!

İktidar partileri, bir ucu siyasal İslamcılığa dayanan “otoriter” tek adam rejimini bırakmamak için kırk kapı çalıyor, kırk takla atıyor, siz ufak çıkışlarla geçiştiriyorsunuz. Bu kadar rahat olmanıza ben sıradan, sade bir yurttaş olarak şaşıyorum.

Muhalefet ittifaklarının demokrat bir CB adayı üzerinde anlaşmış olması son derece önemlidir. Arkanıza aldığınız bu güçlü dalga, karşınızdaki, kovuklarında örümceklerin yuvalandığı, gerici, yalan, yasak, liyakatsizlik ittifakının duvarını yıkacak gibi görünüyor. Bu dalganın farkında olarak, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde karşılaştığımız coşku dikkate alınırsa iktidarı alma noktasındasınız. Yirmi bir yıllık adaletsizliğin, liyakatsizliğin ardından çok sevindirici bir gelişmedir bu. Toplum bunaldı ve bir değişim istiyor, bunu siz de görüyorsunuz.

İktidar cephesinde fırtına, boran eserken, iktidarı yitirme korkusu yaşanırken bazı noktalara dikkat çekmek isterim;

·Kendi yaptıkları Anayasa’da, “Bir cumhurbaşkanı 3. kez seçilemez” yazıyor. Siz “Biz onu sandıkta yeneceğiz” diyor, görmezden geliyor, öteliyorsunuz.

·Diploma meselesinin arkasını kovalamıyorsunuz.

·Bakanlar istifa etmeden seçim yarışına giremez, ama siz aldırmıyorsunuz.

·İktidar seçim çalışmalarında devletin tüm imkânlarını seferber ediyor, üstüne gitmiyorsunuz.

·İktidar sözcüleri en yüksek perdeden çatışma dili kullanıyor, her ağızlarını açışlarında hakaret, hatta küfür dökülüyor, kınamaktan öte bir tavır sergilemiyorsunuz.

·İktidar gerçeklere aykırı iddiaları bangır bangır bağırıyor, yalanlamaktan öte bir şey yapmıyorsunuz.

·Parti binalarınızın camları kurşunlanıyor, cılız bir kınamadan öte adım atmıyorsunuz.

·Suç örgütü lideri Peker’in çok ciddi açıklamaları var, muhalefet olarak üstünde durmuyorsunuz.

·Çoğu iktidar destekçileri tarafından ülkede işlenen çocuk suçları ile ilgili, “bir defadan bir şey olmaz, küçüğün rızası var” gibi ipe sapa gelmez mazeretler uyduruluyor, seçim mitinglerinizde gündeme taşımıyorsunuz.

·Konuşmalarınızda cumhuriyetimizin temel taşı laikliğe vurgu yapmamanızı yadırgıyorum. Cumhuriyet yurttaşları olarak laiklik vazgeçilmezimizdir, demokrasimizin ve demokratlığımızın da temelidir.

·Hiçbirinizin ağzından ülkeyi saran tarikat ağı hakkında eleştirel bir cümle çıkmıyor.

·Sayın Kılıçdaroğlu’na bir suikast söylentisi dolaşıyor, televizyonda yorumcular açık açık daha dikkatli koruyun CB adayımızı diyor, Sayın Aykut Erdoğdu’nun çok ciddi uyarıları var, bilmiyoruz ne yapıyorsunuz?

·En son SS’nun ağzından “darbe” söylemi döküldü medyaya. Bir hazırlık içinde mi karanlık odaklar, seçim arifesinde bu söylem neyin nesi, ciddi bir tepki vermediniz, üstüne gitmeliydiniz. Son on gün içinde akla hayale gelmez bir kirli kurgu mu var şüphesi kafamı çokça kurcalıyor. Seçim güvenliği gündemdeki yerini koruyor.

Bu saydıklarım laik, demokratik bir ülkede iktidar götürecek gelişmeler. İktidar bunları olağanlaştırarak yapacaklarına zemin hazırlıyor olabilir. 90’dan bir son dakika golü yerseniz, eliniz ayağınız tutmaz, ne olduğunu bile anlayamaz, pişmanlık duyacak zaman bile bulamayabilirsiniz! Böyle bir gol oyunu aleyhinize bitirebilir, üstelik hakem de taraflı. Yarın ayın 14’ü, başıma bu çorabı kim ördü, sorusunu ömür boyu sorarsınız kendinize. Seçim öncesi, birkaç gün içinde Kılıçdaroğlu’nun SADAT konusunda gösterdiği doğru tavır esas alınarak bu konulara ağırlık vermenizi bekliyorum.

Lütfen sağlıklı bir seçim için arkanızda kümelenen coşkulu halk kitlelerini ciddiye alın, ittifakınıza destek veren tüm parti, ittifak ve gruplara saygılı olun, ayrıştırma dili kullanmayın, iktidar gibi “öteki” yaratmayın, bunun yararı yok. CB adayı Kılıçdaroğlu’nu sıkı korumaya alın, ‘başına bir şey gelmesin’ ve etkin bir muhalefet gösterin. Seçime sağlıklı, güvenli, bilinçli gidelim. Başarılı olmanızı diliyorum.

2 Mayıs 2023