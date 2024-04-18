Kökleri derinde bir ulu çınar

Ülkesine âşık Köy Enstitülü

Ulusa kalkınma ereği sunar

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Cılavuz’da, Ergani’de, Pulur’da

Yurtsever insanlar yetişti burda

Kıvılcımlar olup dağıldı yurda

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Köyü uyarmayı temel aldılar

Bunun için kalk borusu çaldılar

Çağdaş uygarlıkta karar kıldılar

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Kahıra, çileye hepsi alışık

Ülkede gidişat hayli karışık

Yirmi bir noktada yirmi bir ışık

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Her biri bir köyde yanan meşale

Bir ileri adım, bir güçlü kale

Yıkmak için ağa, patron el ele

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Toprağa can verdi alınlar teri

Tarih görmemişti böyle eseri

Onlar yaşasaydı kalmazdık geri

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Eserleri kalır, yıldızlar kayar

Fakir’i, Makal’ı, Başaran’ı var

Onlar için vatan bir kutsal diyar

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Hepsi birer bilge, işte Enver’i

Daha onlarcası eğitim eri

Kaftancıoğlu’nun dolar mı yeri?

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Tonguç Baba bu iş için terledi

Yücel ile kadroları derledi

Dadaloğlu ozan ruhla gürledi

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Taş ile toprakla ilme ulaştı

Softası, yobazı bu işe şaştı

Hasan Ali Yücel bulunmaz baştı

Karanlığa ışık Köy Enstitülü

***

Aydınlı onlardan alır ilhamı

Coşkusu içimden dağıtır gamı

Kalkınma dedikçe anılır namı

Karanlığa ışık Köy Enstitülü