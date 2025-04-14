Gelme diyor Rabbim. Gelme bana.

Neyle gelirsen gel, ama kul hakkıyla, masumun ahıyla, nedeni olduğun mazlum gözyaşlarıyla gelme diyor. Tövben karşılığında her günahını affederim, ama insanların haklarını yeme, ahlarını alma, çünkü onların affını mazlumların kendine bıraktım diyor.

Padişahın biri sarayında otururken, pencereden sesler gelmiş. “Güzel elmalarım vaaaaaar!”

Bakmış, yaşlı birisi, at arabasında elma satıyor. Etrafında müşteriler. Kralın canı çekmiş ve baş vezirini çağırmış;

– Al sana 5 altın, koş bana elma al.

Baş vezir, vezirlerden birisini çağırmış;

– Al sana 4 altın, koş elma al.

Vezir saray görevlilerinden birisini çağırmış;

– Al sana 3 altın, koş elma al.

Saray görevlisi muhafız komutanını çağırmış;

– Al sana 2 altın, koş elma al.

Komutan nöbetçiyi çağırmış;

– Al sana 1 altın, koş elma al.

Nöbetçi çıkmış yaşlı ihtiyarı yakasından tutmuş ve “Hey sen, ne bağırıyorsun? Burası han mı, yoksa saray mı? Defol buradan. Arabana da elmalara da el koyuyorum.”

Nöbetçi, muhafız komutanına dönmüş ve iyi dalavere çevirdim;

– İşte, 1 altına yarım araba elma.

Komutan saray görevlisine dönmüş;

– İşte, 2 altına bir çuval elma.

Saray görevlisi vezire dönmüş;

– İşte, 3 altına bir torba elma.

Vezir, baş vezire dönmüş;

– İşte, 4 altına yarım torba elma.

Baş vezir kralın huzuruna çıkmış;

– İşte, 5 altına beş elma aldım kralım. Aynen emrettiğiniz gibi.

Padişah oturmuş ve şöyle bir düşünmüş, “Beş elma – Beş altın. Bir elma-bir altın ve halk elmalara hücum ediyor. Demek ki vatandaşın durumu çok iyi. Vergileri hemen artırmak lazım…!!!”

Hani üstat diyor ya; sanma ki hakkın kalır ademde, kâğıtta şahittir yazan kalemde. Bırak ertelensin tüm duruşmalar şaşmaz adalet ilahi alemde.

Ten fanidir can ölmez, gidenler geri gelmez,

Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil

Burası yokluk yurdudur, varlık dünyası değil. Ararsan aşkı kalbinde ara, Kudüs’te, Mekke’de, hacda değil. Eğer bir kalp kırarsan, Hakk’a eylediğin secde değil. Aşkın kendisi ucu bucağı gözükmeyen bir yoldur .O yola gireninde geri dönmeye hakkı yoktur.

Keşke domuz eti yememeye gösterdiğiniz özeni kul hakkı yememeye de gösterseniz.

Sevgiyle kalın.