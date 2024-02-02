Hiçbir kararı birbirini tutmaz oldu, çoğu kararları da yanlış çıktı şu CHP’li tepe yöneticilerin.

Al Bay Kemal’i, vur Özgür Efendiye…

1960’lardan bu yana İzmir seçmeni CHP sayılır…

CHP’nin gerçekten de çoğunluk seçimlerde “kale”si olmuştur.

İzmir halkındaki “muhalif damar” sandığa gidince gerçek yüzünü gösterir ve ne yapar yapar CHP’nin Altı Ok’undan yana tavır koyar…

Ama bu kez öyle mi?

Son seçimde Tunç Soyer seçildi…

İyi ki seçildi…

Saray’ın eline bakmadan, AKP desteğini almadan 5 yıl içinde elinden geleni yaptı.

Halk memnun mu?

Memnun…

Hizmetler isabetli mi?

İsabetli..

Daha yapacak işler var mı?

Var tabii, hatta diz boyu…

O halde İzmir Belediye Başkanı adaylığını neden son güne bırakırsın sayın Özgür Özel?

İşte bu sorunun yanıtını vermek zor.

CHP üst yönetiminin “üst aklı” hiçbir zaman isabetli olmamıştır.

Nedenini kendileri de bilmez.

Görevini bihakkın yapan, hiçbir bulaşık işe karışmayan, şaibesiz bir 5 yıl hizmet veren Soyer aday gösterilmeyince ne dedi:

“Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmadım. Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat"

Ne bekliyordunuz ki ey CHP’nin üst yönetimi?

Kapak olsun…