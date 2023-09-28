Eski zamanda taşımacılık işleri develerle yapılırmış. Uzun yıllar taşıma işi yapan deve yaşlanmış, hastalanmış. Yolun sonuna geldiğini anlayan deve, bir gün; “Sahibime haber verin gelsin de ona helallik vereyim” demiş.

Deve sahibi şaşırmış “Devenin bende ne hakkı olacak ki” demiş. Fakat yine de meraktan devenin yanına gitmiş.

“Senin, bende ne hakkın var ki ” demiş. Kendinden emin, gururlu ve büyüklenen böbürlenen bir şekilde.

Deve; “Öyle deme ağam, önce benim taşıma gücüm biliniyorken bana daima gücümün iki katı çuval yüklerdin. Sana bu hakkımı helal ediyorum.”

“Ben her gün 12 kilo arpa tüketirken, sen bana hep 9 kilo verdin. Sana bu hakkımı da helal ediyorum”

Sonra; “Üç günlük yolu iki günde gitmem için, sırtımda yük olduğu halde, her gün beni sopayla döverdin. Sana bu hakkımı da helal ediyorum”

Dahası; “Yeni doğan körpe yavrumu kesip eşine dostuna ikram etmiştin, güzelce yemiştiniz, sana bu hakkımı da helal ediyorum”

“Fakat bir hakkım var ki, onu asla helal etmeyeceğim.”

Sahibi dayanamamış merakla sormuş; “O da ne ki ola”

“Her defasında en çok yükü ben taşıdığım, yolu en iyi ben bildiğim halde, yularımı bir eşeğe verdin. Hep önüme bir eşek koydun”

“Beni bir eşeğin peşine takardın ya, işte bu hakkımı asla helal etmeyeceğim!” demiş.

Ehil olmayan ellere teslim edilen makamlar, kıssadan hisse.

NANKÖR KÜRK

Hem zengin hem kibirli bir adam kürkünü giymiş, kasıla kasıla, küçük dağları ben yarattım havasında yürüyor, kendisini herkese göstermek istiyormuş. Onun bu kasıntı haline dayanamayan, bir Bektaşi babası sonunda yanına sokulmuş.

“Efendim, kürkünüze çok güveniyorsunuz. Fakat kürk, nankördür.” demiş.

Zengin şaşırıyor.

“Neden ki?” “Neden olacak? Sizden önce o kürk yıllarca bir tilkinin sırtındaydı, onu bile hayvanlıktan kurtaramadı!”

Kıssadan hisse.

SEÇİMLERDEN ÖNCEKİ

İKTİDARI İSTİYORUM!

Şaka değil, seçimlerden önceki iktidarı istiyorum! Şahsım için değil ülkemizin hayrı için. Seçimlerden önce her gün petrol buluyorduk. Seçimler geçeli 4 ay oldu 1 litre petrol bulamadık, üstelik petrole zam üstüne zam geliyor.

Seçimlerden önce milyonlarca metreküp Karadeniz’de doğalgaz bulmuştuk, 4 aydır 1 metreküp gaz bulamadık, üstelik doğalgaza zam üstüne zam.

Seçim öncesi denizlerimizde uçak gemileri dolaşıyordu 4 aydır, bir defa olsun seyirlik gemi geçmedi.

Seçim öncesi her taraf da TOGG görürdük. Şimdi bakıyorum çevreme, bir tane TOGG göremiyorum.

4 aydır vergi üstüne vergi görüyorum. 4 aydır harçlarda artış üstüne artış görüyorum. 4 aydır zam üstüne zam görüyorum. 4 aydır ÖTV, MTV, KDV’de artış üstüne artış görüyorum.

Ne yalan söyleyeyim “gelen gideni aratırmış” derler ya ben giden iktidarı arıyorum. Gidişe bakarsak yerel seçimlerden sonra bu iktidarı da arayacağız!