Bir gün gelir, ABD doları bundan 22 yıl öncesine döner mi…?

Yani dolar, 2 veya 4 lira olur mu?

Bu bir safsata…

Mantık aramayın hemen…

Acaba dünyanın en tanınmış İngiliz ekonomisti Keynes, mezarından kalksaydı, safsataya karşı ne derdi?

Dahası, Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın dünyada geçerli olan serbest ekonomi uygulamalarının tam aksini hayata geçirmesi ve ülkeyi batma noktasına getirmesine ne derdi?

Yani özetle:

“Faiz neden, enflasyon sonuç” icadı karşısında:

“Faizi indirmek için enflasyona ‘saldım çayır’a derseniz olacağı buydu, yani ekonomiyi dibe vurdurdunuz.” demez miydi?

Bıraktık yabancı ekonomi sihirbazlarının gerçeklere dayanan ekonomi model ve uygulamalarını, şu anda dibe vuran bu tablodan çıkış yolu var mı?

Esas bu soruya gerçek yanıt ne olabilir?

Geçenlerde bir TV kanalında doların devamlı yükselişine kafayı takan sunucu, ünlü ekonomi uzmanlarından birine devamlı “ Peki hocam bizler ileriki yıllarda doların 4-5 liraya indiğini görebilecek miyiz?” sorusunu sorarken ben de için için gülüyordum ekran karşısında.

Ekonomist anlatıyordu, ülkedeki ekonomik çıkmazın çözümlenebilmesi için neler yapılması gerektiğini tek tek sıralıyordu.

Yani, ekonomi düzeldikçe, gelir arttıkça, bütçe dengelerine kavuştukça, milli gelirde istenilen düzeye gelinince doların yükselişinin duracağını ve eski satış fiyatına dönmesinin çok şey ifade etmeyeceğini anlatmaya çalışıyordu.

“Bırak kardeşim şimdi doların 25-26 lira olmasını. Takma kafana…Yeni bir ekonomik modelle, ileride halkın milli gelirden aldığı pay arttıkça, Milli parasının değeri de artar, yıllık eline geçecek dolar da artar… Milli geliri arttıkça halk zenginleşmeye başlamış demektir, eğer kişi başına milli gelir 30-40 bin dolara tırmanırsa, 25-26 liralık doların gerçek değeri de böylelikle aşağı iner. Özeti, geçmiş yıllarda yapıldığı gibi eriyen milli paramızdan üç sıfırı, gerektiğinde altı sıfırı atarsın, dolar o zaman iki veya üç liraya inmiş olur. TL ise gerçek değerine kavuşur.”

Sayın Erdoğan bu tabloyu görebilir mi bilemem.

Ben göreceğini sanmıyorum.

Geri viteste ilerleyen ekonominin, çok yakın tarihte birinci vitese geçirileceğine olan inancımı kaybettim çünkü…

Hayatta olsaydı, bu hazin ekonomik çöküşe Keynes de (!) inanmazdı…

Hatta Keynes “Eğer sayın Erdoğan ekonomist ise ben kesinlikle ekonomist değilim” bile derdi..