Hayat yüzde 10 başımıza gelen olaylar, yüzde doksan olayları nasıl ele aldığımızdan oluşur. Kılavuzunu yanımıza almadan geldiğimiz şu hayatta, çoğumuz stratejiyi savaş bittikten sonra öğreniyoruz! Bu yüzden hayat oyununda bildiklerimiz yaşadıklarımıza yetmiyor. Haritasız arazide, ters dönmüş kaplumbağa gibi şaşkın bir halde debelenip duruyoruz. Böyle durumlarda belki de an akılcı çözüm dünya sınıfının en çalışkan ve en başarılı çocuklarının sınav kağıtlarına bir göz atmak!

(Hayat Bilgesi kitabı, Mümin Sekman)

KRISTOF KOLOMB (1450-1506) (KÂŞİF)

1490 yılında Kristof Kolomb, Hint adalarına yeni ve daha kısa yol bulma planını İspanya Kraliçesi İsabella ve Kral Ferdinant’a sunar. Kraliyet bu etkileyici planın incelenmesi için bir komite kurar. Coğrafya uzmanları ve bilim adamlarından oluşan komite Kolomb’un planlarını inceler ve “Olanaksız” kararı verirler.

Yaptığı hesaplara ve elde ettiği bilgilere güvenen Kolomb Kraliçe ve Kral’ı ikna ederek yolculuk için mali desteği sağlar.

En kısa sürede Nina, Pinta ve Santa Maria gemileriyle yola çıkan Kolomb, ulaşılması imkânsız olarak görülen yeni topraklara ayak basarak o güne kadar düz olduğu düşünülen dünyayı birden yuvarlak hale getirmeyi başarır.

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OSCAR WILDE

Şair, yazar1854 yılında İrlanda / Dublin’de doğdu. Küçük yaşta edebiyata yatkınlığıyla dikkati çekti. Oxford’da okudu. Ana dili gibi Fransızca ve Almanca konuşabiliyordu. Antik Yunan ve Roma edebiyatını öğrendi. Londra’ya taşındı. Yazdığı keskin zekâ ve alaycı mizah içeren tiyatro oyunları büyük ilgi gördü. Kısa sürede İngiltere’nin en popüler yazarlarından biri haline geldi. Evli ve çocukluydu. Kariyerinin zirvesinde eşcinsel olduğu iddiasıyla yargılandı ve iki sene hapis yattı. Sağlığını ve servetini kaybetti. Zamanında kendisini el üstünde tutan toplum tarafından dışlandı. Genç yaşta Paris’te bir otel odasında yoksul, yalnız ve hasta halde hayata gözlerini yumdu.

Son yıllarında şöyle yazdı; “Hayatımın iki dönüm noktası var, biri babamın beni Oxford’a göndermesi, öteki ise toplumun beni zindana göndermesi.”

Bir kış günü 6 yaşında ölen ablası için şöyle bir ağıt şiir yazmıştır.

Yavaş yürü, o karların altında,

Bizi duyabilir, açan papatyalarla…

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WALT DISNEY (DISNEYLAND’IN KURUCUSU) (1901-1966)

Walt Disney, farelerin cirit attığı bir garajda “Miki Fare” adlı ünlü kahramanını çizip şöhreti yakalayıncaya kadar onlarca işten ret cevabı almıştı. Hatta Amerikan’ın Kansas City kentinde bir gazetenin editörü, onda zerre kadar bile resim kabiliyetinin olmadığını söylemişti. Ayrıca, Disneyland’ı kurmadan önce birkaç defa iflas etmişti.

Kardeşi Roy Disney ile Walt Disney şirketini kurdu ve şirketi dünyanın en ünlü film yapımcılarından birisi olarak kırk milyar dolarlık medya devi haline gelmiştir. Bugün dünyaca meşhur Disneyland’ı günde on binlerce çocuk ve insan ziyaret ediyor.

Walt Disney dünyada ilk defa 22 Oskar ödülü kazanan müthiş bir dehadır.

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HAYATIN İÇİNDEN

1-İkimiz de birbirimizde olmayan şeyler aradık. Sen bende kusur, ben sende huzur.

2-Okuduğum en sürükleyici kitap “Hayat’tı”. Ve hâlâ sürüyor.

3-İktidar halka ekonomik soykırım uyguladı. “Türkiye’yi uçuracağız, ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız” dediler, dünya sefalet liginde ilk 10’a soktular.

4-Sevgili iktidarımıza “Vatandaşı salak yerine koymaktan vazgeçin” diyeceğim de, vatandaşı görünce vazgeçiyorum.

5-Hastalıkları sahiplenmeyin, vücudumuzda 50 trilyon hücre bulunur. Her hücre inançlarımızı, değerlerimizi ve ağzımızdan çıkan her kelimeyi emir kabul eder ve uygun koşullarda yerine getirmeye çalışır.

6-Doların düşmesini istiyorsanız, A) Artık cami yerine fabrika B) İmam Hatip yerine teknik lise C) Saray yerine okul, D) İthalat yerine üretim yapmak lazım. Bunları bilmek için deha olmanız gerekmez.

Harâbi ne güzel söylemiş.

Sanma bu sözleri her insan anlar, / Kuş dilidir bu Süleyman anlar,

Bu sırrı müphemi arifan anlar / Çünkü cahillerden pinhan eyledik…

(Arif= Bilen, bilgin Pinhan= Gizlemek, saklamak)

19 Temmuz 2023