Çorum leblebisiyle meşhur, ülkemizin güzide şehirlerinden birisidir.

Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kenti. UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alan Çorum, güneyi bozkır, kuzeyi orman. Bir yanı Kızılırmak, bir yanı Yeşilırmak; çeltik tarlaları ve taş köprüler. Hattuşa ve Alacahöyük’te aslanlı kapılardan giren Hititlerden, görkemli Kandiber Kalesi’nden ovayı gözetim altında tutan Osmanlılara uzanan bir tarih. Doğası, kültür rotaları, yemekleri, el sanatlarıyla, “Yaşanabilirliği ve refah düzeyi sürekli artan, üretim süreçlerinde ve sanayide modernleşmeyi sağlamış, ulaşım ağında etkin bir konuma sahip, uluslararası rekabet edebilirliği yüksek bir şehirdir. “Çorumlu'ların kendilerine has kelimeleri, şivesi oldukça sempatiktir. Bir de bazı cümlelerin hikayesi vardır.

Bu söz daha çok yapılmaması gereken bir işi yapan kişilere tepki cümlesi olarak kullanılagelmiş ve halk dilinde yerini almıştır. Çorumlu olsanız da olmasanız da mutlaka duymuşsunuzdur hatta söylemişsinizdir bile.

SENİN YAPTIĞINI ÇORUMLU YAPMAZ!

İşte gerçek hikâyesi.

Çorumluların genelde alındığı ve kullanılmasını pek sevmediği bir deyimdir. Senin yaptığını Çorumlu yapmaz sözü. İşte anonim hale gelen o sözün hikâyesi... Anadolu'da vakti zamanında halktan hayvan vergisi alınır. Küçük ve büyükbaş hayvanların sayısına göre alınan verginin bedeli değişir.

Vergi memuru Çorum'da bir köye gider.

Ev sahibi vergi memurunun geldiğini bilir.

Memur içeri buyur edilir ve ne kadar hayvanı olduğu söylenir: 1 koyun.

Yorganın altındaki koyun

Memur ahıra bakar ve 1 koyun olduğunu görür.

Ücreti tahsil için tekrar içeri girildiğinde çift yorganla kapatılmış bir şey dikkat çeker.

Memur merak edip sorar. Ev sahibi babasının rahatsız olduğunu ve yattığını söyler.

Ancak yorganın altından garip sesler gelir. Memur şüphelenir ve bakar; Bir koyun...

Aynı memur yine vergi tahsili için bu defa Kayseri'ye gider.

Bir eve girer ve tespite başlar.

Benzer manzarayla orada da karşılaşır. Ev sahibi babasının rahatsız olduğunu ve yattığını söyler.

Memur yorganı kaldırır ve altında eşek olduğunu gördükten sonra;

"Senin yaptığını Çorumlu yapmadı, o koyuna babam demişti; sen eşeğe babam diyorsun" der.

Ve bu söz sonrasında ikili ilişkilerde yapılan yanlışı vurgulamak adına kullanılan anonim bir tepki haline dönüşür. Diğer bir cümle ise;

“ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ"

Bu sözün hikmeti ve hikâyesi şudur. “Kafkasya’daki soykırımdan kaçan 1.5 milyon Çerkesin bir bölümü Çorum sancağına yerleştirilir. Çorum eşrafı kente gelen Çerkeslere ev yapar, ahırına hayvan koyar ve tohum verir. Bunu duyan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, Çerkesler için yaptıklarına karşılık olarak Çorum halkına para gönderir. Ancak Çorumlular ‘onlar bizim kardeşimiz. Kardeşe ev açmanın masrafı mı olur?’ diyerek parayı Hazine’ye iade ederler. Çorumluların davranışından etkilenen Padişah Abdülaziz, dönemin gazetesinde Çorumlular için teşekkürname yayınlatır. Gerçekten kardeşe ev açmanın masrafı mı olur?

Elbette olmaz.

Bu bize cenabı Allah’ın telkinidir.

İsar, geçmiş hayatımızın bir parçasıdır.

Bugün unuttuğumuz, daha doğrusu unutturulan en önemli değerlerimizden biridir “İsar”

“Onlardan (Muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (HAŞR SURESİ – 9. AYET) biçiminde Kur’an-ı Kerimde yerini bulur.

Günümüze dönecek olursak “ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ” sözünün altını “ÇESİAD” dolduruyor. Peki “ÇESİAD” nedir?

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneğidir.

28 Ekim 2005 yılında kurulan dernek, 20.02.2006 yılında faaliyete başlamıştır.

Çorum’un tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlamak isteyen diplomat, bürokrat, eğitimci ve sanayicileri bünyesinde toplayan dernek, memleketinden uzakta okuyan gençlere aile olmayı vazife edinmiştir. ÇESİAD'ı diğer hemşehri derneklerinden ayıran da öğrencileri merkeze alan ve temel amacı her yıl burs sayısını artırmak olmasıdır.

Kurulduğu günden bugüne denk binlerce Çorumlu gence burs veren dernek aynı zamanda sosyal ve kültürel projelerle de gençlerin hayatında güzel izler bırakmayı hedeflemektedir.

Konferanslar, paneller, geziler, sosyal farkındalık projeleri gibi birçok işte imzası olan derneğin kapısı tüm gençlerimize açıktır. Dernek düzenli olarak ayda 1 kez kahvaltı programında tüm Çorumlu hemşehrileri ve öğrencileri, haftada 1 kez ise dernek binasında öğrencileri buluşturmaktadır.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. (Bakara / 195. Ayet)

Sevgiyle kalın.