Alaca Devlet Hastanesi'ne yapılan 2 yeni uzman doktor ataması ile başka hastanelere sevk problemi bir nebze aşılmış oldu.

Alaca Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemize Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. Elçin Ulusoy ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. Emine Özdemir hastanemizdeki görevlerine başlayarak, hasta kabulüne başlamıştır. Görevlerinde doktorlarımıza başarılar dileriz, İlçemize hayırlı olsun” denildi.

Editör: İHA AJANS