AK Parti Alaca İlçe Danışma Meclisi toplantısı, milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Teşkilat Başkanı Sami Odabaş, İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ile partililer katıldı.

Toplantıda Alaca’da yürütülen çalışmalar ve yatırımlar değerlendirildi. Katılımcılar, birlik ve dayanışma içinde ilçenin gelişimi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi