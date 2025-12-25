Çorum'un Alaca ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi” kapsamında veliler ve öğrenciler kitap okudu.

İsmailli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve velilere kitap okunmasının ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verildi.

İsmailli İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de katıldı. Etkinlikte yerli malı ürünler tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında okul kütüphanesine adı verilen Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Şehit Er Sami Yalçın anısına köy camisinde mevlit okundu.

Muhabir: Anadolu Ajansı