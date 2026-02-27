Türk Kızılay Alaca Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Alaca Temsilcisi Akif Yurt ve gönüllüler, temel gıda maddeleri yer alan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurt, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yurt, "Gönüllülerimizle sahada aktif bir şekilde çalışarak desteklerimizi ulaştırıyoruz. Ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu ilçemizde hep birlikte yaşatmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı