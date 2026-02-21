Alaca ilçesinde “Büyük Aile Sofrası” programı kapsamında, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, Ramazan ayının ilk gününde birlikte oruç açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Meran, protokol üyeleri de katıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı