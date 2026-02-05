Alaca Belediyesi, ilçe merkezinin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu dev led ekran ile vatandaşlarla iletişimi dijital boyuta taşıdı.

Alaca Belediyesi, ilçenin simgesi ve ortak buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı'na dev led ekran kuruldu. Kurulan ekran hem ilçeye hem estetik bir görünüm kazandırdı hem de vatandaşların bilgiye ulaşımını hızlandırdı. Kurulan ekran sayesinde belediye duyuruları, kültürel ve sanatsal etkinlikler, özel gün ve bayram programları ile çeşitli tanıtım içerikleri vatandaşlarla daha hızlı ve etkili şekilde buluşturulacak. Görsel kalitesiyle dikkat çeken ekranın, özellikle meydandaki sosyal yaşamı canlandırması bekleniyor. Vatandaşlar ise yapılan çalışmayı memnuniyetle karşılarken, Cumhuriyet Meydanı'nın yeni haliyle daha modern ve dikkat çekici bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Yapılan çalışmanın ilçeye değer kattığını vurgulayan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Cumhuriyet Meydanı, Alaca'nın ortak buluşma noktası. Buraya kazandırdığımız dev LED ekran ile hem bilgilendirme hem de kültürel paylaşımları daha güçlü bir şekilde halkımızla buluşturacağız" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı