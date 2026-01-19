Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın olağan genel kurulu, Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilirken, odanın yeni başkanı Mustafa Erbaş oldu.

291 üyesi bulunan odanın 30 yıl boyunca başkanlığı görevini yürüten Duran Ongu’nun yeniden aday olmadığı seçimlerde, Mustafa Erbaş, Necati Cuma ve Enes Çağın oda başkanlığı için yarıştı.

Kongrenin açılışının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Recep Gür, Başkanvekilliğine Menderes Kaya, katip üyeliklere ise Ömer Ercel, Oğuzhan Yıldız ve Kaplan Başıbütün seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verildi. Genel kurul gündemi kapsamında yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu okunarak müzakere edildi. Ardından bilanço, gelir ve gider hesapları okunarak üyelerin onayına sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Yeni dönem çalışma programı ile bu program kapsamında yer alacak eğitim, teorik ve pratik kurslar ve tahmini bütçe görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca aylık ücretler, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlendi. Bir çok konuda yönetime yetki verilen genel kurulda Duran Ongu’ya Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, ÇESOB Başkanvekili İsmail Ataç ve ÇESOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gayretli tarafından onur plaketi takdim edildi.

Törende konuşan Recep Gür, uzun yıllar boyunca odaya ve esnaf camiasına verdiği hizmetler dolayısıyla Duran Ongu’yu tebrik ederek, kendisini Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Onursal Başkanı ilan etti.

Dilek ve temennilerin ardından yapılan seçimde Mustafa Erbaş 107, Necati Cuma 58, Enes Çağın 52 oy aldı.

Buna göre Mustafa Erbaş Başkanlığı’ndaki Oda Yönetim Kurulu Abdullah Kaya, Cengiz Sak, Murat Danacı, Salih Şahin, Hacı Hüseyin Benli ve Burak Çağır’dan, Denetim Kurulu ise Erdal Şahin, Hamza Öztürk ve Halim Yıldız’dan oluştu.

