Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Belediye Başkanı Şerif Arslan ile belediye personeli aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını paylaştı. Programa Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Yelkuvan ve Uğur Tunçel ile Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri de katıldı.

Programda belediye personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Alacamıza hizmet yolunda en büyük gücümüz siz değerli mesai arkadaşlarımızsınız. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. İlçemizin her noktasında emeğiniz, alın teriniz var. Büyük Alaca Belediyesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının getirdiği manevi iklimin aramızdaki kardeşliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı