Alaca’daki Koçhisar Barajı’nda yapılan denetimde 800 metrelik kaçak misina ağına el konuldu, 120 kilo balık doğal yaşamına geri bırakıldı.

03 Mart 2026 tarihinde, Alaca ilçesi sınırlarında bulunan Koçhisar Baraj Gölü’nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetim gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, kontrol botu ile baraj gölünde incelemelerde bulundu.

Yapılan denetimler sırasında, su ürünleri avcılığının yasak olmasına rağmen kullanımda olduğu belirlenen 800 metre uzunluğundaki misina ağına el konuldu. Mevzuata aykırı avcılık faaliyetlerine yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

120 kilogram balık yeniden suya bırakıldı

Denetim esnasında ağ içerisinde bulunan 23 adet (yaklaşık 120 kilogram) sazan balığı ile 2 adet turna balığı canlı olarak muhafaza altına alındı. Gerekli kontrollerin ardından balıklar doğal yaşam alanlarına sağlıklı şekilde geri bırakıldı.

Yetkililer, sürdürülebilir su ürünleri yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşları av yasaklarına ve ilgili kurallara hassasiyetle uymaya davet etti.