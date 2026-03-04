Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında belediye personeli aynı sofrada bir araya geldi.

Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Yelkuvan ve Uğur Tunçel ile Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilçeye gece gündüz demeden hizmet eden belediye çalışanları iftar sofrasının bereketini paylaştı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, belediye personeline teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Alaca’mıza hizmet yolunda en büyük gücümüz siz değerli mesai arkadaşlarımızsınız. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. İlçemizin her noktasında emeğiniz, alın teriniz var. Büyük Alaca Belediyesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının getirdiği manevi iklimin aramızdaki kardeşliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.”

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda, Alaca’nın gelişimi ve hemşehrilerin huzuru için fedakârca görev yapan tüm personele teşekkür edildi.

Program sonunda yapılan duada tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temenni edilerek tüm vatandaşların Ramazan ayı tebrik edildi.