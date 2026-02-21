Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ve Alaca İlçe Başkanı Numan Sözüdoğru, ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Sendikanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen saha çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen programda; Selin Şahin Ortaokulu, Fatih İlkokulu ve Ortaokulu, Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alaca İmam Hatip Ortaokulu, Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edildi.

Ziyaretlerde eğitim çalışanlarının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Fatih Okumuş, sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi ve kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan hediyeleri öğretmenler ile kurum personeline takdim etti.

Aidatlara ilişkin değerlendirmede bulunan Okumuş, “Üyelerimizden kesilen aidatları yine üyelerimize hizmet ve promosyon ürünü olarak geri döndürüyoruz. Bu, sendikamızın aidiyet ve vefa anlayışının bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Program, eğitim gündemine dair yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi