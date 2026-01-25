Çorum’un Alaca İlçesi Dereyazıcı Köyü’nde yapımı bir süredir devam eden “Taziye Evi” projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Köy halkının desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında inşaat büyük oranda bitirilirken, çevre düzenlemesi, boya işleri ve masa-sandalye temini gibi son hazırlıklar sürüyor.Proje, Dereyazıcı Köyü Derneği Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, Başkan Yardımcısı Selami Aygün, Yönetim Kurulu Üyeleri; Coşkun Atmaca, Feyzullah Aygün, Muzaffer Aygün, Köy Muhtarı Türabi Aygün ile önceki dönem dernek başkanları Kemal Karakuş ve Haydar Bektaş’ın öncülüğünde 7 Ağustos 2025 tarihinde başlatıldı. Köy halkının maddi ve manevi destekleriyle yürütülen proje, kısa sürede önemli bir aşamaya ulaştı.

Dernek Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, yaptığı açıklamada köylülerin gösterdiği dayanışma ve birlik ruhundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bu işin mimarı olan ve dayanışmayı her zaman ön planda tutan yönetim kurulumuz başta olmak üzere, muhtarımıza, önceki dönem dernek başkanlarımıza ve projenin başından beri yanımızda olan tüm köylülerimize teşekkür ediyorum” diyen Yağmur, taziye evinin kısa süre içinde tamamen hizmete açılacağını belirtti.

Köylüler arasında dayanışma ruhunu pekiştiren bu proje, Dereyazıcı Köyü’nde örnek bir birliktelik çalışması olarak görülüyor.

