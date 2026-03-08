Alaca Çiftçi Malları Koruma Başkanı ve aynı zamanda Balçıkhisar Köyü Muhtarı olan Osman Çiftçi, kurum içinde yaşanan istifalar ve yenilenen yönetim seçimi süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sürecin adil olmadığını ve doğrudan şahsını hedef aldığını savunan Osman Çiftçi, Alaca Ziraat Odası Başkanlığı'nı da sert sözlerle eleştirdi.

Yönetim kurulunda yaşanan istifaların tek bir amaca hizmet ettiğini öne süren Osman Çiftçi, bu hamlenin sadece kendisini başkanlıktan düşürmek için kurgulandığını iddia etti. Ziraat Odası, Belediye ve Ticaret Odası meclis üyeleri arasında gerçekleştirilen yeni yönetim belirleme seçimine tepki gösteren Çiftçi, sürecin şahsına karşı yapılmış bir operasyon olduğunu belirterek seçime katılmadığını ve oy kullanmadan salonu terk ettiğini açıkladı.

Yaşanan krizin ardından görevinin başında olduğunun altını çizen Çiftçi, “Yeni yönetim kendi arasında seçim yapsa da, yönetimi değiştirseler de şahsıma güçleri yetmeyecektir. Ben yine Çiftçi Malları Koruma Başkanıyım." ifadelerini kullandı. Makam kavgası gütmediğini vurgulayan Çiftçi, "Elimden geldiği kadar bütün çiftçilerimin yanındayım. İşi düşen bütün çiftçilerimize hizmet etmekten her zaman mutluluk duyarım” dedi.

Açıklamasında Ziraat Odası Başkanlığı'nı da hedef tahtasına koyan Çiftçi, kurumun asli görevlerini unuttuğunu savundu. Çiftçi eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: “Bazı kurumlar (Ziraat Odası Başkanlığı), kendi çiftçisine ve üyelerine hizmet etmeyi bir kenara bırakıp; şahsi iddialarla, şahıslarla uğraşmaya başlamıştır. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ben bu durumu bütün çiftçilerimin vicdanına bırakıyorum ve zamanı gelince saygıdeğer çiftçilerimden gereğini yapmalarını bekliyorum”

Muhabir: Haber Merkezi