KYK Alaca Öğrenci Yurdu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurdun konferans salonunda İlçe Müftüsü İsmail Karadavut ile İlçe Şube Müdürü Mustafa Karaca tarafından "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konulu konferans düzenlendi. Konferansta, üç ayların manevi önemi ele alındı.

Program kapsamında konferansa katılan öğrenciler arasında kura çekimi yapılarak 6 öğrencinin bir aylık yurt ücreti karşılandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere çiğköfte ikram edildi ve "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu kitap hediye edildi.

