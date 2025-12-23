Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Çorum’daki ormanlık alanlarda kızıl geyik popülasyonunun desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN İLK GEYİK ÜRETİM İSTASYONU

DKMP 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında, yaklaşık 104 hektarlık alanda faaliyet gösteren Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu, Türkiye’nin ilk yaban hayatı üretim istasyonu olma özelliğini taşıyor. Atatürk Orman Çiftliği’nden getirilen 3 dişi ve 2 erkek damızlık kızıl geyikle üretime başlayan istasyon, zamanla Türkiye genelindeki diğer geyik üretim merkezlerine de damızlık sağladı.

Dünyanın en büyük geyik türlerinden biri olan ve nesli tehlike altında bulunan kızıl geyikler; Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun bazı ormanlık bölgelerinde doğal olarak yayılım gösteriyor.

212 GEYİK DOĞAYA SALINDI

Halen 76 kızıl geyik bulunan istasyonda bugüne kadar toplam 286 geyik üretildi. Bunlardan 212’si Kocaeli, Balıkesir, Gümüşhane, Çorum, Giresun, Afyon ve Kahramanmaraş’ta belirlenen alanlara doğaya salındı. Daha önce üretilen bazı damızlık geyikler ise Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na gönderildi.

Doğaya bırakılan geyiklere çip ve küpe takılırken, bir birey uydu vericili GPS tasma ile izlenmeye başlandı.

