İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerini değerlendirerek, Çorum’da tarımsal kuraklığın giderek daha görünür hâle geldiğini söyledi.

Son yağışların bazı bölgelerde kısa vadeli rahatlama sağladığını ancak 12 ve 24 aylık verilerin Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum için de alarm verdiğini vurgulayan Kadıoğlu, özellikle hububat ve yem bitkileri üretiminde verim kaybı riskinin arttığına dikkat çekti.



Kuraklığın etkilerinin 6, 9, 12 ve 24 aylık SPI haritalarında daha net görüldüğünü belirten Kadıoğlu, "Tarımsal ve hidrolojik kuraklık Türkiye genelinde yaygın durumda. Özellikle 12 ve 24 aylık veriler, barajlar, yer altı suları ve göller açısından alarm veriyor” ifadesini kullandı.

En kritik bölgenin İç Anadolu olduğuna işaret eden Kadıoğlu, Konya Kapalı Havzası'nda yer altı su seviyelerinin hızla düştüğünü, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da tüm zaman ölçeklerinde olağanüstü kuraklık görüldüğünü, bunun sadece tarımı değil, sosyoekonomik yapıyı da tehdit eden bir duruma dönüştüğünü kaydetti.

Kadıoğlu, İç Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat'ta tarımsal kuraklığın öne çıktığına, özellikle hububat ve yem bitkilerinde verim kaybı riskinin arttığına işaret ederek, "Doğu Karadeniz'de suyu sınırsız sanmak, Batı ve İç Karadeniz'de ise ilerleyen kuraklığı göz ardı etmek büyük hata olacaktır. İklim değişikliğiyle bölgede kuraklık ve taşkın risklerinin birlikte yönetilmesi gerekiyor." diye konuştu.

SU TASARRUFU ÇAĞRISIKuraklığın artık geçici bir sorun olmadığını vurgulayan Kadıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:“Türkiye iklim değişikliğinin etkilerini net biçimde yaşıyor. Su yönetimini yağışlı yıllara göre değil, kurak yılları esas alarak planlamak zorundayız. Bireysel ve kurumsal düzeyde su tasarrufu hayati önem taşıyor. Bugün tasarruf edilen her damla su, yarının güvenliğidir. Özellikle İç Anadolu, Marmara ve Ege'de acil su tasarrufu önlemleri hayata geçirilmelidir.”