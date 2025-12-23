Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Çorum'da bu hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cumartesi günü Çorum dahil 15 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da yarın ve Çarşamba günü sağanak yağış beklenirken, Cumartesi günü kar yağacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları ise 2 dereceye kadar düşecek.

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken, Türkiye'nin birçok ilinde yılbaşına karla girilmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğün (MGM) internet sitesinde paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda 27 Aralık Cumartesi günü Çorum'da kar yağışı görülmesinin beklendiğini duyurdu.

ÇORUM VE KOMŞULARI BEYAZA BÜRÜNECEK

Paylaşılan yağış haritasında Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur uyarısında bulunulurken, yurdun daha iç kesimlerinde ise orta ölçekli kar yağışının beklenildiği duyuruldu.

İşte kar yağışının beklendiği 15 il;

Çorum

Tokat

Amasya

Yozgat

Sivas

Karabük

Bolu

Düzce

Kastamonu

Çankırı

Gümüşhane

Bayburt

Ardahan

Van

Hakkari