Nurdan Akbaş - Tugay Göktürk

Ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı karşısında eriyen asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca kişi 2026 için yapılacak zam oranını bekliyor. Çorum Haber olarak vatandaşın asgari ücret beklentilerini sorduk. Mikrofonumuza konuşan vatandaşlar, “Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini” söyledi.

Aldıkları maaşların yetmediğini geçinmekte zorluk çektiklerini dile getiren vatandaşlar ekonominin bir an önce düzelmesini istiyor.

Bir vatandaş asgari ücretin 50 bin lira olması gerektiğini belirterek, “Geçinemiyoruz. 20 bin lira aldım maaşı bugün bitiyor. Yetmiyor. 20 bin lira ev kirası olursa nasıl geçinsin bu vatandaş?" dedi.

Emeklinin de asgari ücretlinin de geçinemediğini savunan bir yurttaş, “Biz emekliler geçinemiyoruz, çoluğu çocuğu olanlar nasıl geçinsin ne yapsın? Ülkede bir kilo elma 60 lira olmuş. Allah herkese sabır versin." diye konuştu.

“Acımızdan ölüyoruz, pazarın döküntüsünü topluyoruz” diyen bir kadın ekonomik duruma isyan etti.

Bir başka vatandaş, "Büyüklerim ne derse onu kabul ederiz” cevabını verirken bir başka yurttaş da “Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı. Elektriği, suyu, doğalgazı var. Mutfağı var. Geçinmek artık çok zor.” şeklinde konuştu.

“İŞVERENLERİN YÜKÜ AĞIR”

Bir vatandaş, işverenlerin de düşünülmesi gerektiğini belirterek, “Biz ne söylesek geçerliliği olmaz. İşverenlerimizi de korumamız gerekiyor. Yükleri çok ağır. Çok büyük yükümlülük altındalar.” cevabını verdi.

Bir yurttaş şunları söyledi: “En az 45 bin lira olmalı. İki asgari ücretli bir kirayı veremiyor. Kiralar almış başını gidiyor. Markette zamların arkası kesilmiyor.”

“EMEKLİLER BEDAVA PARKTA OTURUYOR”

Asgari ücretin en az 40 bin lira olması gerektiğini vurgulayan bir vatandaş, yoksulluk sınırının 90 bin lira olduğunu 40 bin liranın bile az olduğunu dile getirdi. Vatandaşın hesap sormayı bilmediği için bu durumda olduğunu savunan vatandaş şöyle devam etti: “Hesap sormazsak daha çok sürünürüz. Ekmek kuyruklarında beklemeye devam ederiz. Bu insanlar ne zaman uyanacak bilmiyorum. Emekliler Çorum’da bedava parkta oturuyor, çay ocağına gidemiyor çay içmeye. Hepsi emekliler hepsi de hükümete oy vermiştir.”

Türkiye şartlarında asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğinin altını çizen bir yurttaş, “Her şey çok pahalı. Geçim zor.” ifadesini kullandı.

Bir vatandaş, “Beni dama göndermeyin” derken, bir başka vatandaş ise ülkedeki ekonomik duruma şöyle tepki gösterdi: “Ben 2008 yılında emekli olduğumda gelinimle oğlum çalışıyordu ama torunum para istediğinde ‘Dedene dedene’ diye bana gönderiyorlardı. Çünkü asgari ücretin iki katını alıyordum. Şimdi asgari ücret bizim maaşları solladı. Emekli aç kaldı.”

Bir emekli, “Aldığım parayı gıdım gıdım harcıyorum. Bir hafta pazara gidersem diğer hafta gitmiyorum. Her geçen gün biraz daha kısmak zorunda kalıyorum.” diye isyan etti.

Bir vatandaş asgari ücretin 25 bin olması gerektiğini belirtirken bir başka yurttaş ise asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini savundu.

Asgari ücretin 50 bin lira olması gerektiğini dile getiren bir vatandaş “Ekonominin içinde bulunduğu durum ortada. Yani her şey ortada. Asgari ücret en az 50 bin lira olmalı ki insanlar tek maaşla ev geçindirebilsin.” şeklinde konuştu.